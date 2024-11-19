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阿里季績遜預期 大行降評級

【明報專訊】阿里巴巴（9988）績後遭大行下調評級，普遍認為淘天集團上季商品成交金額（GMV）及收市遜預期，雖然預期今季客戶管理收入（CMR）及GMV將重新加速，但加大投資有機會拖慢盈利增長步伐。阿里昨收市報86.3元，跌1%。

匯豐指出，雙11淘天GMV增速較上季加快，並勝管理層預期，主要受惠於新服務費收入及全站推廣，將於今季全面反映，有助收窄GMV及增長差距。

匯豐目標價降至125元

匯豐下調阿里2026及2027財年的盈利預測，認為淘天在用戶、商家及技術方面加大投資，或使阿里盈利復蘇步伐放緩。匯豐料阿里短期股價或會保持區間波動，直到市場看到清晰的盈利復蘇步伐和CMR加快增長。該行考慮到預測調整及更大資本開支，將阿里目標價由131元下調至125元，維持「買入」評級。中金則下調阿里今財年收入預測1%至10,068億元，因GMV表現不及預期，維持2026財年收入預測不變。

此外，阿里昨開市前公布，擬同步發行以美元和人民幣計價的優先無擔保票據，票據發行受限於市場及其他條件的影響，集資所得淨額擬用於一般公司用途，包括償還境外債務和股份回購。

路透引述銷售文件指，阿里計劃發售多批美元、離岸人民幣債券，合共集資50億美元，將包括5.5年期、10.5年期和30年期美元債券，並同時籌備發售3.5年、5年、10年和20年期的離岸人民幣債券。