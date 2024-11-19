彭博：匯控要求數百經理重新求職

效果如原兩部門高級職員爭逐新職

消息形容，效果相當於原環球銀行及資本市場與工商金融的高級職員爭逐新部門職位，最終未來數周將開始解僱，未獲重新聘用的數百名董事總經理及其他高級銀行家，但集團仍未作最終決定，計劃或有變數。

匯控亦將逐步取消最高級職員的「總經理」（General Manager）職銜，改稱「董事總經理」（Managing Director），跟隨行業其他龍頭的做法。集團發言人拒絕評論報道。

匯控過去16年多番出售業務和精簡架構，雖然僱員總數累積減少逾10萬人至21.5萬左右，但今年第三季經營支出仍按年升2%至逾81億美元。近兩個月前上任的匯控行政總裁艾橋智上月宣布精簡架構，由原本全球各地分為4大業務，重組為管理亞洲、中東的「香港」和歐美為主的「英國」，其餘業務劃為「企業及機構理財」和「國際財富管理及卓越理財」，當時他表明匯報層級將減少，部分高級職位難免成為冗員，最終提升效率的回報將超越成本，但否認是為分拆鋪路。

將領導企業及機構理財業務的Michael Roberts本月透露，重組將迅速完成，明年2月公布全年業績時將同時披露實際裁員人數及新架構細節。