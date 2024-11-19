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小米上季收入升30% 創新高 電動車SU7上月交付逾2萬輛 今年目標調高至13萬輛

標籤：經濟

【明報專訊】小米（1810）公布，第三季收入按年升30.5%至925.07億元（人民幣，下同），創歷史新高，亦高於市場預期的902.8億元；純利升9.8%至53.52億元，勝預期的47.3億元；經調整淨利潤升4.4%至62.52億元，亦高於預期的59.1億元。小米總裁盧偉冰於電話會議時表示，小米電動車「SU7」在10月交付超過2萬輛，將今年交付目標由原定12萬調高至13萬輛；又指隨着汽車業務規模擴大，有信心相關虧損可收窄。

明報記者 黃志偉

以分部業務劃分，「手機×AIoT」第三季收入按年升16.8%至828.09億元；其中智能手機收入按年升13.9%至474.52億元，但由於核心零部件價格上升及競爭加劇，令毛利率降4.9個百分點至11.7%。

盧偉冰指出，由於第三季手機內存價格較高，以及產品發布周期影響季度毛利率，但留意到零部件價格已升至最高峰，預計今年末季手機毛利率將較第三季改善。

零部件價已見高峰 手機毛利率將改善

期內，智能手機的平均售價按年升10.6%至1102.2元，主要由於高端智能手機出貨量佔比增加所致；另受中國市場帶動，出貨量增加3.1%至4310萬部。同時，IoT與生活消費產品第三季收入按年升26.3%至261.02億元，毛利率提升3個百分點至20.8%，創歷史新高。

SU7鎖單量大 交付周期維持20周

至於智能電動汽車等創新業務，第三季收入錄得96.97億元，按季升52.3%；毛利率增加1.7個百分點至17.1%；經調整淨虧損由次季18億元收窄至15億元。盧偉冰稱，小米汽車早期階段的規模仍未夠大，而且自建工廠、自研核心技術，前期較多投入，所以前期有虧損。但隨着交付量增加，規模效應或更明顯。

他又稱，目前小米SU7鎖單量較大，交付周期雖然從先前的25周縮短至20周左右，但因為新鎖單量較大，料未來一段時間還會維持在20周的交付周期。

研發支出方面，小米第三季按年升19.9%至60億元。截至9月底止，研發人員數達到2.04萬人，佔員工總數48.6%。至於資本開支，「手機×AIoT」為13.17億元、智能電動汽車等創新業務為18.68億元。