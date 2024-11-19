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特朗普或放寬自動駕駛限制 馬斯克將受惠 Tesla股價升8%

【明報專訊】彭博社引述知情人士稱，美國候任總統特朗普的過渡團隊向顧問表示，計劃將建立全自動駕駛汽車的聯邦框架，列為運輸部的優先事項之一。倘新政府為無人駕駛汽車大規模上路開綠燈，特朗普勝選的重要功臣、特斯拉（Tesla）（美：TSLA）行政總裁馬斯克將直接受惠。自11月5日美國大選日至上周五收市，Tesla股價累計升近28%，昨早段其股價升逾8%，推動納指早段微升。美股三大指數早段窄幅上落。

隨着美國市場對電動車需求轉弱，Tesla銷售增長放緩，馬斯克將Tesla的未來增長，押注在自動駕駛技術及人工智能（AI）的應用。他曾在10月預告，將在明年於加州和得州推出無人駕駛召車服務，並在2026年起開始生產無人駕駛的士Cybercab。不過美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）目前僅允許汽車製造商在申請獲批後，每年部署最多2500輛自動駕駛汽車。美國目前的聯邦法規，對無軚盤或無腳踏的無人駕駛汽車普及化構成極大的限制。

Tesla輔助駕駛系統近年屢受查

雖然運輸部可透過NHTSA發布規則，為自動駕駛汽車政策做微調，但只有國會立法才能為自動駕駛車大規模上路掃除障礙。彭博社引述知情人士稱，一項處於早期討論階段的兩黨法案，將訂定有關自動駕駛汽車的聯邦規則，細節尚待確定。

據稱特朗普團隊正物色人選，領導運輸部建立自動駕駛汽車的監管框架，而特朗普考慮的運輸部長人選之一，是Uber前高層、科技企業家邁克爾（Emil Michael），後者已跟特朗普團隊磋商。根據邁克爾的網站，他本人是馬斯克旗下火箭公司SpaceX的投資者。

Tesla輔助駕駛系統的安全問題，近年屢次遭受聯邦政府調查。馬斯克一直爭取放寬對自動駕駛技術的限制，認為美國應有一個全國性的自動駕駛汽車審批程序，而不是要逐個州申請審批。

數年前在特朗普的第一任期，一項放寬自動駕駛汽車上路的法案，曾在眾議院獲得通過，但該法案在參議院陷入困境。隨着馬斯克本人即將進入特朗普團隊，未來領導「政府效率部」，負責廢除官僚架構，並為政府監管鬆綁，令自動駕駛技術監管可望放寬。

券商Wedbush分析師Dan Ives早前維持對Tesla股票「跑贏大市」評級，將目標股價由300美元上調至400美元。Ives預計特朗普政府上台後，馬斯克過去幾年在自動駕駛領域所遇到的監管難題將顯著緩解。他對Tesla的自動駕駛及AI業務估值約為1萬億美元。

此外，超微電腦（美：SMCI）在錯過8月提交年度財報的最後期限後，昨面臨關鍵期限，倘未能向納斯達克交易所提交可行的合規計劃，交易所方面可能會對超微電腦啟動退市程序。

超微電腦屆交財報關鍵期限

超微電腦8月遭沽空機構興登堡狙擊，聲稱其涉嫌會計操縱，超微電腦其後宣布延遲提交截至6月底的會計年度報告。納斯達克交易所之後於9月17日警告超微電腦，延遲提交年度報告並不符合上市規定，要求該公司在60日的寬限期內提交年度報告或合規計劃，否則將面臨退市風險。由於寬限期在剛過去周日（17日）屆滿，因此提交合規計劃的最後期限順延至周一。截至上周五收市，該股已較3月峰值累計跌85%。

（綜合報道）

[國際金融]