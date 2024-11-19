日央行警告借貸成本毋須過低

分析：或短期內加息

路透社形容，迹象顯示日本央行可能在短期內加息。植田表示，日本央行須及時減少刺激措施，因為將實際利率維持在較低水平太長時間，可能會令通脹升幅超出預期。他又表示，日本央行不一定要等特朗普經濟政策的不確定性等外部風險完全消退才再次加息，強調央行將在每次會議根據最新數據決定政策。植田並未為12月會議的利率路徑提供明確線索。市場定價顯示，日本央行在12月會議加息0.25厘的可能性為54%，與植田發言前相比變化不大。

日本央行於3月結束負利率政策，並於7月將短期政策利率上調至0.25厘。植田指出，日圓疲軟推高了進口成本，令通脹壓力增加，是導致7月加息的因素之一。很多市場人士因此押注日圓走勢將會是日本央行下次加息時機的關鍵。對於日圓近期下滑，植田表示，日圓疲軟確實會推高企業經營成本，並對消費者產生很大的負面影響，但這對出口及入境旅遊業有利，對日本經濟的整體影響不能輕易評估。

（綜合報道）

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