黃雯怡：建行趁低吸 上望6.7元

中證監上周五發布《上市公司監管指引第10號——市值管理》，推動上市公司投資價值合理反映上市公司質量。相關政策可利好「中特估」，高息、低估值的內銀股、基建股料吸引資金流入。

建行（0939）此前公布季報，首3季純利按年微增0.13%至2557.8億元（人民幣，下同），經營收入5523.47億元，按年跌3.2%。年化加權平均ROE為11.03%。單計第三季，經營收入1775.1億元，按年跌2.72%，純利914.5億元，按年增3.79%。雖然淨利息收入仍受壓，但非利息收入增速提升。截至9月30日，不良貸款3469.1億元，不良貸款率1.35%，較上年底降0.02個百分點。一級資本充足率15%，核心一級資本充足率14.1%。財政部已表示會支持大型商業銀行增加核心一級資本，料可進一步增強銀行的資產質量，維持經營的穩健。

隨國家支持政策下發，內房望企穩，對銀行股有利。建行A股市淨率約0.6倍，按照剛發布市值管理指引，長期破淨公司應當就估值提升指定計劃，料建行A股估值有上升空間，亦可帶動H股股價；加上建行當前股息率7.2厘，具吸引力，可趁低吸納，暫上望6.7港元。

獨立股評人

[黃雯怡 股海文蹤]