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初創落地拍住上系列
初創開發人工智能 搶佔金融科技版圖

香港作為國際金融中心，目前約有1,000間金融科技（Fintech）公司，是極具活力發展Fintech的地區。「香港金融科技周」日前於亞博館舉行，兩間來自香港科技園的Fintech初創，開發驗證簽名系統的AiFin和研發法律顧問系統的D-Engraver，均利用人工智能（AI）技術，搶佔銀行、保險及法律等市場。

 

首創AI驗證簽名 減處理支票成本

支票是商業交易常用的支付方式。成立3年的AiFin調查發現，本港銀行業每月平均需處理50萬張紙本或電子支票，涉及大量人手和成本。AiFin創辦人劉健旋表示：「現時銀行處理每張支票，成本大約0.5美元，主要原因是需要以人手驗證支票的真偽；而AiFin開發的AI驗證系統，可以分辨支票的防偽特徵，並且快速核對簽名的真偽，預計可降低一半處理支票的成本。」

他續表示，系統採用最先進的AI技術，能夠更準確辨認簽名，「系統可以將簽名的位置擷取出來，自動清除雜訊後，再與客戶原有的簽名記錄進行比對，包括簽名的力度、字體線條的弧度，從而準確判斷簽名的真偽。」

 

銀行業先行 再推至其他金融行業

除了驗證簽名外，系統亦有助銀行將支票服務電子化，加快整個處理流程。劉健旋說：「現時客戶將紙本支票交到銀行，經過開箱及一般處理，大概需要兩個工作天；這套AI驗證系統可讓客戶用手機為支票拍攝相片後，背後的驗證、過數流程都變得更精簡。」

AiFin從科學園成長，先參與Ideation計劃驗證其概念，再獲納入為期三年的Incubation計劃。劉健旋表示：「除了獲研發資金支持外，科技園公司亦運用龐大社會網絡，積極為初創和投資者配對。現時AiFin與本地兩間大型銀行，洽談在市場上正式應用技術。系統還可以應用於其他金融行業，例如保險業經常需要多方同時為不同文件簽署，這套系統都可以大派用場。」他寄語將來盼借助AI技術，進一步打入內地金融科技市場，透過開發AI Chatbot聊天機械人，不論是金融界還是中小企，都可自動化客戶服務以節省人力成本，為大眾提供更具效率的服務。

 

AI結合區塊鏈技術 開創智能合約服務

完善的金融和法律制度，令香港對合約服務的質素及選擇有一定要求。2018年成立的D-Engraver專注研發區塊鏈和數據庫方案；2020疫情期間開始結合AI技術，開發「法治區塊鏈」（LawintelliChain），在各地區收錄數以十萬計的法律案例，單是英國便多達30萬宗，香港亦有逾12萬宗，同時收藏了包括中國內地、新加坡、馬來西亞等地的個案，建立自家法律數據庫，助法律界提升生產力。

D-Engraver聯合創辦人盛毅旻表示：「LawintelliChain有兩大功能，包括諮詢法律顧問和撰寫智能合約。一般律師接到新客戶時，會先做資料搜集，LawintelliChain運用最新AI技術分析收集到的大量案例、法官指引等，為用戶提供最精準的參照內容；其次是撰寫智能合約，透過加入區塊鏈技術，所有交易記錄都不能被篡改，保障智能合約的安全。」

 

各地案例每日同步更新 助進軍國際市場

LawintelliChain現時主要面向在香港、英國、中國內地、新加坡、馬來西亞等地的律師樓、金融企業及中小企。盛毅旻表示：「專業律師利用這系統，每日可節省1至2小時搜集資料的時間；中小企則可以自行撰寫簡單的合約，節省高昂的律師費用。」

盛毅旻強調：「雖然ChatGPT有相似功能，但它的數據來源參差，容易導致答案出錯，法律結論未必成立；而LawintelliChain每日同步更新不同地域法院的最新案例，從而提高資料的準確度。」

獲科技園公司企業加速計劃支持，D-Engraver已準備好衝出國際舞台。「今次科技園公司率領園區的Fintech初創參展，有助我們的產品和技術爭取更多國際曝光機會。我希望能夠將香港奉行普通法的優勢發揮出來，與國際客戶接軌，進一步開拓美國、加拿大等市場。此外，D-Engraver將繼續利用AI，研發自動填表功能，為法律界進一步提供解決深層次問題的方案。

 

引領香港數碼創新轉型

今年「香港金融科技周2024」，科技園公司帶領41間創科企業參展，署理首席企業發展總監柯志成表示，本地創科生態圈跨行業合作對金融科技發展尤其重要，引領香港數碼創新轉型。此外，今年初科技園公司與沙特當地的科技城（KACST）簽訂合作備忘錄，希望將來與更多政府部門及私人企業等合作，推動本港金融科技發展。

科技園公司初創企業生態圈培育及發展總監粘清澤亦提到：「我們希望成為初創公司驗證和成長的夥伴，協助他們驗證產品、設計策略、提升曝光率，以及對接不同的客戶。」

 

Info：HKSTP

 