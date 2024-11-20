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下月初禁售期滿 半新股宜搜科技兩日跌逾八成

標籤：經濟

【明報專訊】半新股禁售期屆滿前「偷步散水」再現，上市前投資者禁售期將於12月7日屆滿的移動搜索服務提供商宜搜科技（2550），解禁前近三星期股價已連續兩個交易日崩盤式下瀉。宜搜昨日收市價8.17元，較周一（18日）再跌48.75%，與上周五（15日）收市價47.75元相比更累跌逾八成（見圖）。11月18日至19日，宜搜科技總成交高達4432.21萬股，為上市以來最多。昨日成交3.43億元，市值已大幅縮水至26.87億元。

現價仍較招股價高逾四成

半新股禁售期解禁潮，往往會成為股價暴瀉的觸發點。據招股書顯示，宜搜科技即將迎來大規模解禁。宜搜科技於今年6月7日上市，上市前投資者持股將於12月7日迎來解禁，8名投資者總計解禁23.82%股份；另包括宜搜聯合在內的其他現有股東，合共36.07%持股亦於同日解禁。其控股股東Growth Value LTD的32.49%持股，則於2025年6月7日才解禁。因此，單計上市前投資者及現有股東，有近六成股份將於當日解禁。

宜搜以5.8元招股定價，上市後反覆向上，至今年10月中起股價急升，曾升至即市高位67.25元，收市高見58.75元。經本周一、二股價狂瀉，現價仍較招股價高出逾四成。過去兩個交易日，宜搜科技市值已蒸發逾130億元。

今年有多家半新股難逃解禁「魔咒」，長久股份（6959）、宜明昂科（1541）、君聖泰醫藥（2511）等半新股均在禁售期將屆滿前出現股價大跌。第四範式（6682）今年3月趁基石投資者禁售期屆滿前，在公開市場回購股份力保股價平穩。