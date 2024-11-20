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恒指漲87點連升兩日 成交減至1219億

標籤：經濟

【明報專訊】美國債息回落，亞洲股市昨普遍跟隨美股指數期貨做好，內地股市更先跌後升，但對港股支持有限，大市雖然連續兩日反彈，是兩星期以來首次，但午後升幅收窄，成交降至三星期低位。

恒指高開123點後，早段曾升181點，但升幅很快全數蒸發，午後一度倒跌54點，收市升87點，報19,663點，是近一星期高位。科指曾下試50天線，但最終收市升逾1.2%報4395點，連同國指升25點，都是第3日做好，前者更已是3星期以來最長升市。

北水本月淨流入 逾3年半最多

大市總成交連續5日減少，只有1219億元，是兩星期最少。內地「北水」淨流入亦大減，昨天僅19.73億元，較上日少逾85%，但就連續第4個交易日流入，本月累積流入877.91億元，暫時計為逾3年半最高月份。

多隻科技股季績成市場焦點，但走勢個別發展，小米集團（1810）上季毛利率下跌，股價先升後回吐，收市跌1.7%，阿里巴巴（9988）再跌逾1%。但旅遊平台攜程（9866）開市前公布上季盈利按年升近47%，好過市場預期，獲大行調高目標價，股價升5.8%，今年來股價累積升逾80%。

俄烏戰事有升級迹象，帶動避險情緒，金價反彈利好金礦股，紫金（2899）、靈寶黃金（3330）都升逾4%，中國黃金國際（2099）更急漲近13%。鋰價升，鋰業股有追捧，贛鋒鋰業（1772）、天齊鋰業（9696）分別揚13%和9.8%。

據報中國移動（0941）擬至少每股5元收購香港寬頻（1310）大股東的股權，公司估值逾65億元。香港寬頻開市前停牌，中移動股價微升不足1%。

紅蟻資本投資總監李澤銘形容，大市基礎仍然偏弱，內需股偏弱，預期恒指短線於19,000點至20,000點徘徊，等待下月中央經濟工作會議是否有更多政策推出。