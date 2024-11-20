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攜程上季多賺47％ 股價漲逾半成

標籤：經濟

【明報專訊】攜程（9961）昨公布第三季業績勝市場預期，期內淨營業收入錄得158.73億元，按年增15.5%，好過預期的156.5億元，主要受惠於愈來愈強勁的旅遊需求；經調整純利按年升21.8%至59.63億元，亦勝市場預期。攜程開市前公布業績後昨股價向好，最多升6.55%，收市報508元，升5.8%。

入境酒店預訂按年增100%

攜程上季的住宿預訂收入68億元，升21.7%；交通票務收入56.5億元，升5.3%；旅遊度假收入15.6億元，升17.3%；商旅管理收入升11%至6.6億元，經調整EBITDA為56.8億元，按年升22.9%。攜程聯合創辦人、董事會執行主席梁建章表示，上季國內和國際旅行均表現強勁的增長勢頭。隨着消費者信心提振和旅行情緒高漲，對旅遊業的持續增長持樂觀態度。

集團指出，內地出境旅遊繼續作為市場增長的重要驅動力，上季國際航班運力恢復至疫情前水平近80%，與2019年水平相比，集團出境酒店和機票預訂量均已超越當年，比例增至達120%。日本仍是中國出境遊客首選目的地，其對歐洲、美洲、大洋洲和中東等長途目的地的興趣也愈來愈大。值得注意的是，一線城市居民渴望擴大出行半徑，探索更遠的目的地；低線城市居民亦成出境旅遊新勢力，國慶假期期間，來自四、五線城市的旅遊預訂量迎來了爆發式增長，按年分別大增1倍及3倍。

境外方面，攜程旗下國際OTA平台Trip.com上季的機票和酒店預訂按年增長超過60%，其中亞太地區增長超過70%；平台入境酒店預訂按年增長約100%，反映出全球旅客對前往中國的興趣更濃厚。此外，今年入境遊客中有25%曾多次訪問中國，體現中國文化對國際遊客的吸引力。

攜程稱，未來長期戰略重點將包括人工智能創新、增強旅行體驗服務、加強銀髮市場旅遊產品等，如AI可簡化行程規劃，提供個性化方案。