匯豐購3400公噸SAF 用於國泰航班

匯豐國泰迄今最大規模SAF合作

怡斯萊為煤氣（0003）孵化企業，其他股東包括貝恩資本及Kerogen Capital，據了解香港投資管理公司（港投公司）亦已入股怡斯萊。怡斯萊位於江蘇的生產設施是全球首個獲得國際航空碳抵消及減排計劃（ISCC-CORSIA）Plus認證的可持續航空燃料生產設施。

國泰集團行政總裁林紹波表示，是次是國泰「企業可持續航空燃油計劃」（下稱「計劃」）中，迄今最大規模的SAF合作。他認為，全球其他地區已制定政策促進SAF的使用，例如北美、歐洲以及新加坡，香港作為國際航空樞紐，加強SAF基礎設施和供應鏈非常重要。國泰於2022年開展該「計劃」，以推動成員減少與航空相關的間接碳排放，匯豐香港是「計劃」始創成員之一。另外，國泰去年耗油2880萬桶，若換算是次約3400公噸SAF的佔比，大約佔國泰2023年耗油量的約0.094%。

匯豐香港代表又稱，匯豐銀行約80%的業務差旅選擇國泰，故是次採購對該行意義重大。2020年10月，匯豐訂立了於2050年成為「淨零碳排」銀行的目標。