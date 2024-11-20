moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

三菱UFJ：倘日圓續弱 料年半將加息3次

標籤：經濟

【明報專訊】日本央行今年開始加息，是17年來首次，當地最大銀行三菱UFJ金融集團預期，若日圓持續弱勢，未來一年半將加息3次。三菱UFJ金融集團會長三毛兼承昨出席香港的國際金融領袖投資峰會時表明，日圓仍面對貶值壓力，現時150至155兌1美元是疲弱水平，不利本地經濟，預期日本央行將更快加息，明年3月先加息一次，後年3月前再加息兩次，達到1厘的中性利率。

但三毛兼承相信即使加息至1厘，都不會太困擾日本經濟，因為不少企業正減少負債，中小企的利息覆蓋率（即息稅前盈利除以利息開支）都達10倍，是過去30年最高。

摩通：若美加關稅 在岸人幣或挫逾一成

全球政經局面或因特朗普當選而更震盪，例如他揚言所有中國貨關稅將提高至60%。摩根大通最新研究報告估計最快明年中開始實行，理論上在岸人民幣兌美元要大幅貶值28%至30%才能抵消全部影響，由於擔心引發資金外流損害金融穩定，實際可能貶值10%至15%，即接近8算水平。同時，中國可引導出口到其他國家、加強財政和貨幣政策支持經濟等，預期關稅最終或拖慢經濟增長約1.2個百分點，較純粹計算關稅的2個百分點少，所以已將明年經濟增長預測由4.4%降至3.2%。匯豐因應關稅和美國減息力度未必如預期大，息差令人民幣資金外流，將在岸人民幣明年第四季預測由7.3調低至7.4兌1美元。