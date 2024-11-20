高盛：外資關注內地資本進出安排

【明報專訊】中國近月連番推出刺激政策，不過外資對投資中國市場仍持審慎態度。高盛董事長兼首席執行官David Solomon指出，環球投資者在投資中國仍持觀望態度，外資正尋找正面信息，而中國表明將持續開放和轉型會帶來很大幫助。值得注意是，環球投資者過去5年投入大量資金到內地市場，但資本取回十分困難，因而造成憂慮，他認為資本進出安排對吸引海外投資非常重要；又續稱市場信心將有利內地經濟穩定，刺激消費是第一步，消費改善及復蘇對贏得投資者信心至關重要。
摩根士丹利首席執行官Ted Pick亦指出，市場透明度很重要，中國對抗通縮亦需時，內地當局以大幅度減息等貨幣政策，刺激居民購房，惟相信內地房地產好轉仍將需時數季發展，市場亦非常關注其變化。他強調，內地普通家庭的儲蓄佔可支配財產約30%，是一個強勁的數字，現時重點在於重燃消費者信心，將要一定時間才能企穩，但已看到復蘇迹象。他又指出，當投資者開始建立信心，資本市場會有反應。
David Solomon提到，疫後世界各地採取大規模財政刺激措施，推動融資及市場活動在2020至2021年達至高峰，但隨着俄烏戰爭等放慢融資市場步伐，加上美企疫情時財政狀况轉差，增融資難度，今年併購活動較過去10年平均值低近15%。
他又指出，今年股權融資活動亦較過去10年平均值低約24%，不過債券市場活動顯著提升，高於10年平均值。美國新政府上場後，將帶來一個不一樣的聯邦貿易委員會，相信到明年應有助增加融資及併購活動，使其表現將更強勁，股票相關活動亦將回升。
Ted Pick表示，考慮到現時持續的通脹主題如戰爭、移民等，加上潛在執行的複雜關稅，美聯儲謹慎採取行動是明智之舉。他又指出，由集團業務來看，正常化經濟環境對資本配置業務非常有利，加上市場正進入融資模式，認為經濟蕭條已過去，將迎來更正常化的經濟狀况。