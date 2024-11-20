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花旗：內房回復需時 對內地經濟有信心

標籤：經濟

【明報專訊】花旗集團行政總裁范潔恩（Jane Fraser）昨日在港出席傳媒聚會時被問到，會否擔心中國經濟前景，她表示，內地房地產市場仍然有待時間回復，內地政府亦看到問題，推出相關措施以協助房地產市場，相信未來會好轉。她稱對內地經濟有信心，花旗銀行將繼續擴大中國業務。

中央目前致力於吸引更多外來資本。花旗銀行去年同意向匯豐銀行（中國）出售其在中國境內的消費財富組合，包括客戶、管理資產（AUM）和存款，但於內地仍然提供企業和機構銀行業務、全球市場和財富業務。據悉現時花旗於內地員工有9000多名，范潔恩指未來會繼續招聘人手。

續拓中國業務招聘人手

她又稱，花旗視香港為重要市場，未來會續增聘人手。她認為香港雖面對新加坡競爭，但會繼續發揮國際金融中心地位。

她又指出，近年港府大力推動綠色金融及數碼科技，相信香港未來會發展成為重要的綠色金融中心，亦看好香港與中國內地大灣區的聯繫。

范潔恩表示今日（20日）將赴北京出席會議，其行動已顯示對內地市場未來信心。花旗認為內地客戶需求會持續，特別有跨國需求的客戶、為企業、金融機構和政府提供資本和金融服務。

出席同一場合的花旗香港及澳門區行政總裁及銀行業務主管辛葆璉（Aveline San），月初暫代為花旗銀行（中國）行長兼銀行主管，被問及會否長期擔任該職位時，她表示集團會繼續物色中國行長接任人選，明確表示不會長期兼任。

花旗集團旗下花旗中國總裁兼花旗中國行長及董事陸烜（Luke Lu）月初宣布離職。