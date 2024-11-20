小鵬上季虧損收窄至18億 明年或扭虧

期內，汽車銷售收入按年升12.1%至88億元。毛利率按季提升1.3個百分點至15.3%，去年同期為負2.7%，連續5個季度改善，亦創歷史新高；其中汽車毛利率按季提升2.2個百分點至8.6%，去年同期為負6.1%。

預期今季汽車交付量增逾四成

至於第四季指引，公司預期汽車交付量將介乎8.7萬至9.1萬輛，按年增加約44.6%至51.3%；總收入將介乎153億元至162億元，按年增加約17.2%至24.1%。

小鵬董事長兼首席執行官何小鵬指出，11月小鵬的月交付輛將超過3萬輛，而目前小鵬P7+和MONA M03均開啟雙班生產，目標小鵬P7+在12月達到月交付1萬輛。他續稱，公司有數萬宗在手訂單可帶入明年首季，有助支持明年交付量。

何小鵬又表示，小鵬汽車將進入強產品周期，將推出多款人工智能（AI）、自動駕駛能力的車型，計劃明年推出至少4款新車，包括首次推出增程式版本車型。

海外策略方面，何小鵬透露第三季海外銷售量按季升70%，佔公司銷售量的15%；海外銷售網絡已拓展至30多個國家及超過110家門市。明年，小鵬汽車計劃銷售網絡將擴展至北美以外超過90%的新能源車市場，門市將超過300家。