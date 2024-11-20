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彭博：美司法部促Google售Chrome 另規定AI業務Android系統須開放更多競爭

【明報專訊】彭博社引述知情人士稱，美國司法部的反壟斷官員，決定要求聯邦法官下令Alphabet（美：GOOG）旗下Google出售Chrome瀏覽器，並規定Google的人工智能（AI）業務，以及安卓（Android）智能手機作業系統的相關營運，採取更多開放競爭的措施。倘法官接納司法部的建議，可能重塑網絡搜尋市場及新興的AI行業。Alphabet早段股價微跌。

美國聯邦法官Amit Mehta在8月裁定Google非法壟斷網上搜尋，以及文字廣告搜尋市場。彭博社消息稱，美國司法部準備在周三提交法庭文件，要求Mehta下令Google出售Chrome，因為這是全球最廣為使用的瀏覽器，也是多數人使用Google搜尋引擎的關鍵途徑。

Chrome瀏覽器市佔率逾六成

Chrome對Google核心的廣告業務尤其重要。它能監察用戶的網上活動，並利用這些數據有效地進行廣告推送，是Google主要收入來源。根據流量分析公司StatCounter的數據，Chrome在美國的市佔率達六成以上。倘被強制出售，恐為Alphabet帶來重大打擊。彭博社消息指出，反壟斷官員基本上已放棄此前傳出的一項更為嚴苛的選項，就是要求Google出售Android業務，不過反壟斷官員將建議Google停止將Android手機作業系統，與Google其他產品（包括Chrome及Google Play應用程式商店）捆綁銷售。

要求Google與廣告商分享更多信息

此外，官員亦準備要求Google與廣告商分享更多信息，讓他們對廣告位置有更大控制權。知情人士又稱，司法部亦決定要求Google對其搜尋結果和數據進行授權，以防網上內容被Google的AI產品獨家使用。

Google負責監管事務的副總裁Lee-Anne Mulholland表示，美國司法部「推動的激進方案，遠超本案的法律範疇」。她說，政府不公地出手干預，反而會損害消費者、開發商和美國的科技領導地位。Mehta已定於明年4月舉行聽證會，以確定Google須作出哪些改變，並在明年8月公布最終裁決，讓Google有足夠時間協調補救措施。

知情人士稱，倘一些補救措施有助於創造更具競爭的市場環境，政府可能稍後才決定是否有必要出售Chrome。此反壟斷訴訟是在特朗普第一任期內發起，並在拜登任內繼續審理，是美國政府自20年前試圖分拆微軟失敗以來，向科技巨企採取的最大規模反壟斷行動。《華爾街日報》指拜登政府的官員計劃在離任前，對科技行業採取更多行動，以期在4年強勢執法結束前，取得更多成果。

彭博社指出，若Google被迫分拆Chrome，這也將取決於能否找到買家。亞馬遜此類具實力，且有意擴大搜尋業務的大型企業，本身也面臨一些反壟斷審查，可能無法進行大型收購。彭博行業研究（BI）分析指出，大型企業進行收購的可能性不大，不過AI聊天機械人ChatGPT母企OpenAI此類買家仍是有可能的，這將為其帶來廣告業務，與聊天機械人業務構成互補。

不過OpenAI的處境亦相當敏感。近期全球首富馬斯克與OpenAI及微軟的訟戰升級，馬斯克正指控兩家企業合謀消除競爭，試圖主導AI領域的發展。

（綜合報道）

[國際金融]