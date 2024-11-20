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市場避險情緒升溫 道指早段跌逾300點

【明報專訊】俄烏緊張形勢升級，烏克蘭首次以美製長程飛彈襲擊俄羅斯邊境地區。《紐約時報》引述美國和烏克蘭官員消息，證實了這宗襲擊。在美方准予烏克蘭使用美製武器向俄羅斯境內發動襲擊後，俄羅斯總統普京警告，將降低使用核武的門檻。市場避險情緒升溫，道指昨早段跌逾300點。不過道指成分股沃爾瑪（美：WMT）季度收入及盈利均勝預期，並上調前景預測，其股價早段逆市升4.5%，見52周高位。

面對地緣政治緊張形勢加劇，資金湧入避險資產。美國國債價格昨晚向上，美國10年期國債孳息率跌穿4.4厘，低見4.34厘。金價上漲，現貨金曾逼近每盎司2,640美元。作為避險貨幣的日圓，兌美元曾漲至153水平；每百日圓兌港元在5.05算徘徊。美匯指數維持在106高位。受歐洲大型油田停產影響，加上俄烏形勢再趨緊張，國際油價周一升逾3%。隨着歐洲油田昨日重啟生產，油價午夜前大致平穩。

超微電腦聘BDO審計 解退市危機

超微電腦（美：SMCI）退市危機解除，周一表示已聘請BDO擔任審計，並向納斯達克提交計劃，說明為重新獲得交易所合規性所作的努力。受此消息刺激，該股昨早段最多升逾三成。

此外，納斯達克定於周二推出貝萊德比特幣ETF的期權，比特幣昨晚升穿9.2萬美元。自比特幣現貨ETF今年1月推出以來，交易員一直期待何時能交易這些ETF的期權。期權允許投資者在特定日期前，以特定價格買賣ETF。由於它們可以用來對資產價格進行槓桿押注，因此可以帶來巨額收益或巨額損失。貝萊德的iShares Bitcoin Trust是今年上市的比特幣ETF當中最成功的一隻，目前管理着430億美元的資產，是全球最大的比特幣基金。

（綜合報道）

[國際金融]