大新：應對不確定性 成近年最大課題

近年影響環球投資市場的不確定因素眾多，除至今干戈未止的俄烏戰爭及中東戰事外，還有中美貿易關係的變化，隨着美國候任總統特朗普即將重返白宮，市場觀望新政府將推出的新政策，為投資市場再增添不確定性。陳維堅表示，過去一年不僅外圍市場存在地緣政治的變數，內地及香港在經濟增長方面亦面對挑戰，由於環球市場充斥變數，令不少高淨值人士的風險胃納下降，投資取態以持盈保泰為主，尤其是於去年美息處於高位的期間，當時投資風險偏低的定期存款，也可提供4厘至5厘的吸引息率，吸納了不少高淨值人士的資金。

保本結構性存款近年大行其道

定期存款到期付息的特性，成為投資者在充滿不確定性的市場中，其中一個可提供較高確定性的選項，但並非唯一的選項。陳維堅稱，於過去一年的高息期，高淨值人士於作出投資決策時，往往會以定期存款的風險及回報作基準，即期望回報可稍高於定期存款，同時風險不會太高的投資產品，因此自2023年開始，既可保本，並可提供稍高於定期存款息率的保本結構性存款大行其道，部分保本結構性存款可透過掛鈎利率或外幣，視乎市况可為投資者提供較定期存款高0.2厘至0.8厘的息率，兼且保本的特性可讓投資者安心，至今仍為高值淨人士於定存以外的選擇之一。

陳維堅續稱，今年第二季高淨值人士對保本結構性存款雖仍有一定需求，但隨着減息預期升溫，部分資金由這類產品及存款流出，主要流向兩個方向，債市是其中之一，儘管是次減息周期內，整體利率最終的降幅有多深，仍有待觀察，但可確定的是息口轉向之趨勢，由於市場早於去年已預期減息周期將於今年內重臨，過去一年有部分高淨值人士開始配置資金於債券及債券基金，基於傳統智慧下，減息周期往往利好債券及債券基金表現，而當今年第二季定存利率開始逐步向下，由年初的4厘至5厘，回落至約3厘至4厘水平，促使更多高淨值人士轉向債券市場，以尋求孳息與年初定存息率相若，且年期較長的債券，以鎖定較長期的利息回報。

減息周期展開 部分資金重新追逐風險

長債對利率變化的敏感度一般較短債為高，陳維堅表示，鑑於近年高淨值人士的投資取向較為穩健，選擇債券年期方面不會太進取，目前以3至7年期的債券為主，並且傾向選擇信貸質素較高債券，如投資級別企業債券及美國國債，同時可分散投資於一籃子債券的基金，也愈來愈受高淨值人士追捧。

陳維堅補充，除債市外，部分資金由保本結構性存款及定存轉投股市，儘管近年高淨值人士的風險胃納普遍偏低，惟並非一面倒規避風險（Risk Off），反而有部分高淨值人士在減息周期展開前，追逐風險（Risk On）情緒稍為提升，增加於股票方面的配置，其中包括港股，由於近年港股已累跌不少，估值處於吸引水平，加上今年以來內地持續推出利好經濟措施，均增加高淨值人士投資港股的誘因；除投資正股外，今年第二季高淨值人士對股票掛鈎投資產品的興趣亦有所增加，並透露該行今年上半年也有推出保本的股票掛鈎投資產品，以回應部分高淨值人士預期個別股票價格或趨升，但亦憂慮自己有可能看錯市的投資需求。

待客如家人 要「悉心適時適切」

高淨值人士的理財需求當然並不止於投資，陳維堅直言，由於高淨值人士本身已累積一定財富，每個高淨值人士的投資佈局不同，理財目標自然有差異，如有個別高淨值人士的理財目標主要是保留資本，對投資回報的要求，為僅提供一個合理的可預測回報已足夠，也有個別高淨值人士有傳承財富的考慮，基於高淨值客群的理財需求並不單一，該行認為要滿足高淨值人士不同的理財需求，除提供多元化的理財產品選擇外，更需要悉心、適時及適切，在悉心方面，需待客戶猶如家人，設身處地了解客戶的理財目標及可承受的風險；而適時方面，即在不同經濟周期，適時為客戶引薦合適的理財產品；至於適切，則是確保個別客戶感興趣的理財產品，符合其個人的實際理財需要，而近年該行有見於資產規模達800萬港元以上的高淨值人士，除會選擇該行的私人銀行服務外，也有部分高淨值人士選擇該行的VIP銀行服務，因而於過去一年該行於VIP銀行服務方面，為資產規模達800萬港元以上的高淨值及專業投資者級別的客戶引入專業投資者級別的金融產品，以拓闊高資產值客群的投資選擇。

明報記者 劉敬華

[劉敬華 私銀會客室]