港鐵失倫敦伊利沙伯線專營權

英日財團中標 新合約為期7年

倫敦交通局表示，伊利沙伯線的新專營合約將會由英國公共運輸營運商Go Ahead Group、日本東京地鐵（Tokyo Metro）及住友商事（Sumitomo Corp）組成的合資公司GTS Rail Operations接手。GTS將於明年5月接替港鐵，新合約為期7年，並可選擇延長最多兩年。倫敦交通局續稱，新營運商將把「東京和倫敦最好的部分」帶到伊利沙伯線，以優化當前運營。

上半年為港鐵帶來近15億收入

據港鐵報告，伊利沙伯線今年上半年為港鐵帶來14.95億元收入，同期開支13.74億元；去年全年，伊利沙伯線收入31.78億元，開支為31.43億元，該線的相關服務經營權收入每4周收取一次。港鐵曾在今年中期業績報告指出，伊利沙伯線於今年上半年的營運表現穩定，集團亦積極競逐下一輪的專營權。港鐵公司回覆本報查詢時表示，現時伊利沙伯線每天運送乘客約70萬人次，乘客滿意度維持在高水平。在專營權明年屆滿之前，會繼續為乘客提供優質的鐵路服務。

MTR Elizabeth line為港鐵公司的全資附屬公司。該公司自2014年起一直在參與發展、整合、測試及營運伊利沙伯線。2022年，獲倫敦交通局延長伊利沙伯線專營權協議至2025年5月。伊利沙伯線全綫長128公里，合共41個車站，提供都市間的鐵路服務。