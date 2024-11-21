moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

恒指連升3日 成交縮至1150億

標籤：經濟

【明報專訊】市場缺乏方向下港股反覆靠穩，昨恒指隨A股低開高收，全日升41點至19,705點，連續第三日上升，但其間僅累漲278點，成交金額進一步跌破1150億元，連續第六個交易日成交縮減，成交、恒指波幅齊見兩個月最少，10天線跌穿50天線。

北水5日淨流入逾416億

俄烏局勢升級，隔晚美股表現反覆，三大指數個別發展，恒指昨低開40點後一度最多跌87點，但午後A股回升，港股亦曾倒89點，最終升41點或0.2%，收報19,705點，國指升8點或0.12%，收報7090點，科指升18點或0.41%，收報4413點。

北水南下合計淨入增至55.71億元，為連續第五日淨流入，累計淨流入416.73億元，美團（3690）、騰訊（0700）分別獲北水淨入4.84億元及2.74億元，招行（3968）、中海油（0883）則遭淨沽3.76億元及1.8億元。

科技股個別發展，騰訊、美團齊升逾1%，宣布發行總值約360億元人民幣的雙幣債券的阿里巴巴（9988）偏軟，京東（9618）靠穩，小米（1810）跌1%；內需股個別發展，康師傅（0322）跌近3%，為跌幅最大藍籌，農夫山泉（9633）跌1.8%，李寧（2331）、滔搏（6110）升逾1%，申洲國際（2313）升6.1%，是升幅最大藍籌；

汽車股普跌，小鵬汽車（9868）、蔚來（9866）齊挫逾3%，吉利（0175）跌2%，理想汽車（2015）偏軟；醫藥股做好，國藥（1099）、中生製藥（1177）分別升超過2%及3%，伙拍禮來簽臨牀合作協議的來凱醫藥（2105）急升48%，是全日升幅最大港股。