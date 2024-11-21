九源基因招股 每手2537元入場

券商孖展獲近12倍超購

值得留意是九源基因表示，由於不從事基因工程業務，承諾於上市後12個月將公司名稱變更為「杭州九源基因生物醫藥股份有限公司」。根據券商孖展數據，截至昨晚，九源基因公開發售部分已獲11.73倍超額認購。公司引入包括復星醫藥（2196）旗下復星實業、阿里健康（0241）旗下阿里健康香港等7名基石投資者，合共以約3.5億元認購H股。按招股價中間價計，涉及認購約2911.74萬股，相當於全球公開發售股份的約64.14%。基石投資者認購股份設6個月禁售期。

據招股書，公司目前主要研發骨科、代謝疾病、腫瘤及血液藥物，並掌握包括骨修復材料「骨優導」在內的8款已上市產品。另外10款在研藥物中，有倍受關注的治療肥胖症及超重藥物「吉可親」，該藥是近年被市場喻為「減肥神藥」的司美格魯肽生物類似藥品。公司今年上半年按年多賺9.3%至1.05億元人民幣。

順豐招股兩日 暫超購5.6倍

順豐控股（6936）招股昨進行至第二日，截至昨晚其公開發售部分錄得超購5.6倍。是次順豐來港招股，基石投資者包括信置（0083），認購2500萬美元，為最大的基石投資者、另外周大福鄭家純家族有參與投資的基金Wind Sabre亦認購2000萬美元。

明報記者 邱潤青

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