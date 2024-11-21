moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

政府效率部擬開發App 助美國人免費報稅

【明報專訊】《華盛頓郵報》引述知情人士稱，由特斯拉（Tesla）（美；TSLA）行政總裁馬斯克領導的「政府效率部」（DOGE）考慮開發一款免費的流動應用程式（App），讓美國人可免費向美國國稅局報稅。受此消息影響，提供報稅服務的H&R Block（美：HRB）股價周二大跌8%，Intuit（美：INTU）亦跌逾5%，兩者股價昨早段止跌回升。

兩相關股周二挫 昨早段回升

美國候任總統特朗普上周任命馬斯克與美國企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）共同領導「政府效率部」，以削減開支，為多餘規章鬆綁。知情人士稱，「政府效率部」的領袖討論了徹底改革稅制，讓美國人透過手機應用程式報稅，並視此為改善納稅人與聯邦政府互動方式的機會。消息稱，這構思並非「政府效率部」的核心，但仍可能成為該部門的目標之一。

稅務專家：挑戰在解決複雜稅法

稅務專家指出，為納稅人創建應用程式的挑戰，不在於編寫軟件，而在於解決稅法的複雜性。DOGE的X帳戶周日亦發帖，批評美國稅法的複雜性，指美國稅法的字數由1955年不到150萬個字，增至如今超過1600萬字，激增近1000%，由於這種複雜性，美國人每年總共要花65億小時來準備稅務資料並進行申報，這必須簡化。拜登政府目前在部分州份引入網上「直接報稅」試行服務，但Jefferies形容該試驗計劃並不成功。

DOGE另在X帳戶發帖批評，美國國防部無法完全解釋8240億美元的去向，又指2023年聯邦項目的不當支出金額達2360億美元，流行病救助資金有2000億美元涉及欺詐或濫用，而對烏克蘭援助亦有10億美元去向不明。

（綜合報道）

[國際金融]