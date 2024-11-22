人民幣國際貿易支付佔比連續兩月大跌 佔2.93%全球第5 星展：與中國進口下跌有關

明報記者 歐陽偉昉

10月人民幣支付價值按月跌16.35%，相對全球所有貨幣支付價值降3.16%。各大貨幣10月全球支付佔比排名不變，美元佔比續為最多，按月升0.03個百分點至47.04%。歐元按月增0.34個百分點至22.9%，英鎊按月降0.1個百分點至7.31%，日圓降0.36個百分點至3.91%。

星展香港首席中國/香港經濟學家紀沫指出，相對出口多使用美元等其他貨幣，內地需求較弱減少了石油、大宗商品進口，因為從沙特阿拉伯、俄羅斯等地的進口會使用人民幣結算，所以影響在國際貿易結算使用人民幣。不過，隨着內地推出經濟支持措施，經濟好轉提高進口，亞洲區內也開始使用人民幣貿易，將會帶動人民幣使用上升。

據內地海關總署數據，10月內地進口原油和成品油4470萬噸和394萬噸，按月分別跌1.74%和12.08%；天然氣進口1054萬噸，亦按月跌12.08%。

以進口地區分類，雖然自俄羅斯進口以人民幣計算按月升1.33%，不過從東盟、拉丁美洲進口分別下跌8.22%和6.36%。

美關稅對內地影響可控

特朗普勝選美國總統，推升美元拖累人民幣下跌，本周在岸人民幣在7.23水平企穩。人民幣中間價昨報7.1934，較周三上調1點子，而較市場測算偏強539點子，顯示人行續以逆周期因子發出偏強訊號。星展預期在未來12個月，人民幣匯率會反彈至7至7.12水平，認為美國關稅對內地經濟增長影響可控。

分析：美料續減息 人幣有反彈空間

星展香港經濟學家謝家曦指出，美國至明年中續會減息，令人民幣有反彈空間。另外，星展預期12月內地會再下調1年期貸款市場報價利率（LPR）0.1厘，明年再減0.5厘。