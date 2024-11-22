星展料內地GDP今明兩年增長5%

消費模式有變抵消出口增長

料港今年GDP增2.4%

星展認為關稅對內地影響，較2018年剛爆發貿易戰時為低。星展香港經濟學家謝家曦指出，今年首10個月東盟佔內地出口比例為16.2%，高於美國和歐盟的分別各14.6%，拉美與中東亦已增至7.9%和6.6%。特朗普也有意向其他國家實施10%至20%關稅，灘薄關稅對內地的影響。此外，廠商在未來數個月也會提早出口，支持今年出口，預期至明年底至2026年初，關稅才會對內地有較大影響。

此外，星展預期香港今年GDP增長2.4%，明年增長2.5%。星展香港高級經濟學家周洪禮表示，出口是明年帶動本港增長的主要動力，內地刺激政策支持內需，而內地加強對東南亞出口，當地對電子產品需求強勁，皆有助本港出口增長，料明年可增7%。零售亦料自今年下跌4%至5%後回升，受惠於股市財富效應和港元貶值帶動旅客消費，惟港人北上和內地旅客消費模式有變，料明年只溫和增長2%。

樓價方面，周洪禮指出，減息有助交投回升，不過現時未售住宅樓宇存庫升至20年高位，急需去貨的地產商會較進取地定價，對樓價會有壓力，經濟亦有不明朗因素，因此樓價暫不會大幅反彈。9月以來，本港銀行累減最優惠利率（P）0.5厘，惟謝家曦預期即使美國下月再減息0.25厘，今次港銀不會跟隨減P，該行預期明年美息降至3.5厘，他指該水平仍然不低，港銀料明年降P至5.25厘。