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鄭家純：首要減債 紓緩後會復派息

【明報專訊】新世界發展（0017）早前管理層大地震，全財年又因非現金虧損，導致轉蝕195億元兼不派息，加上債務困擾等重重紛亂下，公司昨日舉行股東周年大會，會上主席鄭家純被問到會否回購及恢復派息，鄭家純一再重申「因為依家我哋負債好高、回購嘅話會影響還錢能力」，「所以現在積極諗點樣令現金回籠，減低負債」。

鄭家純稱，「派息問題都是現金流的問題，我第一個任務是點樣將負債減低，是首要任務，如果負債可以減低，紓緩後會恢復派息。」

小股東提議私有化新百貨

「暫不考慮任何收購」

現場有持有新世界及新百貨（0825）股份的小股東要求鄭家純重新考慮私有化新百貨，直指股份9年不派息，股價跌到兩三毫子，交投量低，難以套現，「可唔可以再提私有代，唔需要畀兩蚊㗎啦」，認為再私有化對股東及新世界均有利，「畀條生路小股東行吓」。但鄭家純重申，「我而家首要目標係點樣減低負債，所以我暫時都唔會考慮任何收購或影響現金狀况的情况出現。」

現場所見，鄭氏家族中親身出席會議的有鄭家純及執董鄭志雯；轉任非執行副主席的鄭志剛及非執董鄭志明、鄭志恒均透過電話參與，而鄭家成未有參與。新任行政總裁馬紹祥及非執行副主席杜惠愷亦有親身到場。

另新世界股東會稱現場人數眾多，將部分小股東分流至「細房」進行視頻參與。有小股東表示邊聽股東會，邊指公司債務高，「蝕200億元，難以派息」，反而「大陸規定要分紅」。

部分股東質疑，早早登記卻未能進入主會場，指主會場僅得小量坐位是有意將小股東與管理層隔離，更不滿「細房」無現場提問機會，多次高呼「有無咪呀」、「已經坐偏廳，仲唔畀問」，幾經擾攘後，一名坐「細房」的小股東終獲提問機會。

記者以股東身分在「細房」參與，並在股東會開始之初經投票系統提交問題，內容圍繞派息、公司由馬紹祥任行政總裁，是否暫無家族成員合適管治，以及會否出售以往由鄭志剛主導的項目如仁山優社等。但在股東會提問環節中，雖然鄭家純多次停頓及靜待提問，但網上提問問題至會議完結仍未獲提出。會後，新世界回覆相關內容，指集團一直以來由專業及經驗豐富的管理團隊帶領，未來會專注地產本業、加強市場導向、以提升項目回報率。同時，集團會加大力度釋放資產價值，包括共1500萬方呎農地土儲，並將2025財年出售非核心資產目標提升至130億元。