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FINI改革新股認購程序 認購資金免過數散戶受惠

標籤：經濟

【明報專訊】港交所（0388）新股電子結算平台FINI今日推出一周年，分析認為，FINI推出以來整體成效不俗，今年有熱門新股上市，超購逾5000倍為歷來第二最高，相信部分因FINI下截至分派股份資金才會過數，減省投資者資金成本之同時，亦避免大量港元需求推升拆息大幅抽高的情况。今年新股市場其中一個特點，是陸續有「先A後H」龍頭公司赴港上市，FINI縮短上市時間，亦有助降低定價風險。市場預期未來若有大型熱門新股上市，認購反應不俗。

FINI去年推出，新股從定價至掛牌的時間由5個營業日（T+5）縮短至2個營業日（T+2）。券商只須預繳公開招股中可獲配發最高股數的金額，毋須為超額認購金額鎖定全數資金。

新股集資抽高港元拆息情况不再

今年「超購王」晶科電子（2551）11月8日上市，錄超購逾5600倍，亦為歷來第二大「超購王」。與FINI推出前，大型熱門新股招股，令市場流動性趨緊，導致拆息全面上揚情况不同，晶科截止認購日（5日）及翌日（6日），拆息市場並沒扯高，一個月銀行同業拆息（HIBOR）分別報4.05厘及4.02厘，較上日微跌2、3個基點。

內地家電龍頭美的集團（0300）今年9月17日上市，公司於9月12日截止認購，當日一個月HIBOR報3.81厘，較上日下跌約7個基點。

港交所：年內諮詢新股定價機制

港交所向本報表示，FINI是港交所的重要市場改革，全面將香港公開招股結算流程電子化及現代化，及大幅地縮短新股定價至開始交易的時間。推出一年以來（截至昨日），FINI共完成了72宗上市並處理近800億港元的集資額，平台運作平穩有序，並大大提升處理新股結算的效率。港交所會繼續致力提升新股市場機制，年內將就新股定價機制進行市場諮詢，確保香港市場具備競爭力及吸引力。

孖展成本風險降 散戶認購意欲增

信誠證券聯席董事張智威指出，FINI與舊制交接順暢，沒出現問題，對散戶投資者來說更是好事，因為很多券商都豁免孖展利息，個別更豁免手續費，只收取保證金，令孖展認購成本大大減低。「以往要付孖展息，新股可能要升三成才打和，現時不用畀息，散戶認購意欲提高，預期未來大型熱門新股上市，認購反應可能頗誇張！」。此外，上市時間縮短，亦降低投資者風險。

智庫Pagoda共同創辦人及經濟研究總監徐家健表示，系統優化他當然支持，但新股市場更關鍵的是上市公司及資金流入等宏觀因素，這又很大程度視乎內地放行多少大型及優質新股來港上市。最近證監會與港交所優化新上市申請審批流程時間表，他認為，不只時間的快慢，更重要是近年監管機構上市審批較主觀，增加公司上市時的不確定性。