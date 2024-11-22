百度上季經調整淨利潤跌近兩成 李彥宏：在線營銷續弱 堅持AI為核心戰略

【明報專訊】百度（9888）公布第三季業績，淨利潤升14%至76.32億元（人民幣，下同），按季升39%。經調整淨利潤按年跌19%至58.86億元，按季跌20%；經調整EBITDA按年跌8%至87.3億元，總收入減少3%至336億元，為2022年第二季以來最大跌幅。首席執行官李彥宏指出，第三季度在線營銷業務持續疲弱，但即使面臨短期壓力，百度仍然堅持以人工智能（AI）為核心的戰略，並對長期發展趨勢充滿信心。百度昨美股盤前一度跌超過4%。
期內百度核心收入為265.2億元，按年持平，當中在線營銷收入跌4%至188億元，主要受累廣告收入下跌。彭博指其廣告客戶多為汽車製造商及內房企業，而非在線營銷收入增12%至77億元，主要由智能雲業務帶動，至於愛奇藝收入則跌10%至72億元，經營利潤更大跌68%至2.4億元。
李彥宏表示，集團的人工智能能力獲得廣泛的市場認可，百度App AI功能已覆蓋其月活用戶的近70%，與AI互動的使用者使用時間較高，每日總互動次數可達數千萬。至9月底，百度文庫AI功能月活躍用戶突破5000萬，按年增長超300%，而用戶的付費意願不斷增強，第三季度文庫的訂閱收入同比增長23%。
他又預告，明年初將發布文心大模型的新版本，以鞏固在基礎模型上的領先優勢，而目前文心大模型日均調用量達15億，日均處理Tokens文本超1.7萬億。
至於百度的自動駕駛服務蘿蔔快跑，季內提供的自動駕駛訂單為98.8萬單，按年增長20%。
截至10月28日，蘿蔔快跑累計為公眾提供的自動駕駛出行服務訂單超過800萬單，第三季蘿蔔快跑的全無人駕駛單量佔全國總單量超過70%，到10月全無人駕駛單量的比例進一步增加至80%。
李彥宏稱，集團的第六代自動駕駛汽車RT6已在中國多個城市的公開道路上運營。