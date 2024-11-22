阿里整合電商 蔣凡任事業群CEO

阿里去年3月底宣布「1+6+N」重組計劃，包括將淘寶、天貓、淘特等內地電商業務整合為淘寶天貓商業集團，由戴珊擔任CEO；Lazada、速賣通等國際業務就整合至AIDC，由蔣凡擔任CEO。

戴珊作為集團「十八羅漢」創始團隊之一，去年底卸下淘天集團CEO職位，轉至協助集團籌建旗下資產管理公司，吳泳銘就兼任淘天CEO至今，最終於昨日「交棒」予蔣凡。

集團提到，過去一年淘天和國際電商已逐步融合及打通，例如今年7月淘寶推出「大服飾全球包郵計劃」，帶領服飾商家拓展境外市場；投入10億元人民幣在港推出滿額包郵服務等，業務調整後，阿里聚焦核心業務的發展思路更清晰，亦反映電商業務將走向更廣闊的增量市場。

吳泳銘：以創業心態不斷創新

阿里指出，成立新電商事業群是CEO吳泳銘面向未來電商領域，如何將國內和國際兩種資源合力作出的新思考和新行動，彰顯投資核心電商業務的決心，通過協同效應更好支持商家捕捉全球市場機遇，實現更大增長。

吳泳銘於內部員工信提到，時代快速進步，25歲的阿里仍要以創業的心態不斷創新，以履行為中小企業服務的使命，持續為社會創造價值。他續稱，中國和全球的電商模式進入新時代，全球化的供應鏈能力、履約能力與消費者服務能力，將決定未來競爭格局。

阿里電商事業群將通過整合集團所有電商資源，服務內地和全球消費者，同時幫助更多中小企業同步拓展國內及海外市場，電商業務和AI科技將是集團最關鍵發展方向。