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夢金園一手入場費2909元 下周五掛牌

標籤：經濟

【明報專訊】內地黃金珠寶首飾原創品牌製造商夢金園（2585）昨起（21日）至26日招股，全球發售4395.7萬股H股，香港公開發售部分佔一成。每股招股價介乎12元至14.4元，集資最多約6.3億元。每手200股，入場費2909.04元（見表），預計下周五（29日）掛牌，中信証證券為獨家保薦人。

根據券商孖展數據，截至昨晚7時左右，夢金園公開發售部分超額認購1.1倍。公司引入天津海泰資本、Matrix Capital等5名基石投資者，合共以約2.12億元認購H股。值得留意的是，最大基石投資者天津海泰資本，本身透過全資附屬公司天津海開信創，持有為夢金園股份，為現有股東。

據招股書資料，以發售價中位數計，5名基石投資者認購股份佔發售股份的40.2%。夢金園擬將集資淨額所得，約50%用於升級山東濰坊的生產設施以增強生產能力，34%用於擴大和加強特許經營網絡，16%用於發展數字化技術。

毛戈平通過上市聆訊

招股書指出，夢金園是少數能實現運營覆蓋黃金珠寶產業的各個關鍵環節的企業，並專注於擴張內地三線及以下城市的零售據點。公司今年上半年收入99.8億元（人民幣，下同），按年升7.1%；期內因金價上升反令其對冲金價合約產生虧損，拖累盈利按年大減54.5%至4743.3萬元。

另外，內地美妝集團毛戈平於本周三（20日）通過聆訊，中金公司為其獨家保薦人。毛戈平擁有「MAOGEPING」及「至愛終生」兩品牌，定位為內地高端美妝，亦是內地市場十大高端美妝集團中唯一的中國公司。以去年高端美妝集團零售額計，排名第七，市場份額為1.8%。今年上半年按年多賺41%至4.92億元。

明報記者 邱潤青