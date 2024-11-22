moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

證監禁4券商處理客戶資產 涉黑客入侵操縱帳戶

【明報專訊】證監會向4家經紀行盈透、軟庫、大聖及東吳發出限制通知書，禁止其處置或處理其客戶帳戶內所有若干資產，原因是該等帳戶涉嫌與操控市場或欺詐行為有關。

有市場消息指出，是次被凍結的帳戶與10月下旬，有黑客入侵耀才帳戶買入中國金石（1380）股份有關，消息更稱案件涉及更多經紀行客戶帳户被駭，以及更多上市公司股份被未經授權買賣。

有關限制通知書禁止上述4家經紀行，在未取得證監會的事先書面同意情况下，處置或處理、或輔助、慫使或促致另一人以任何方式處置或處理該等帳戶內的若干資產，以總額9100萬元為限，因其帳戶於今年10月24日至11月6日期間，涉嫌與操縱市場或欺詐行為有關，同時涉及帳戶遭入侵，以進行未經授權網上交易。

證監會表示，若上述經紀行接獲任何與上述限制有關的指示，亦須通知證監會，而有關調查仍在進行中，就維護投資大眾的利益或公眾利益而言，發出有關限制通知書是可取的。

本報11月初曾接獲多方消息表示，耀才證券代表律師向多家券商發出函件，指10月下旬懷疑有黑客入侵其客戶帳戶，進行未授權股票交易，買入中國金石股份。

根據中央結算系統（CCASS）持股紀錄顯示，10月24日軟庫的持有中國金石5639萬股，「T+2日」即10月28日，其持股清零；同期耀才及中銀香港（2388）接貨最多，分別接貨逾3400萬股及逾2943萬股。