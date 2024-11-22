證監禁4券商處理客戶資產 涉黑客入侵操縱帳戶

有市場消息指出，是次被凍結的帳戶與10月下旬，有黑客入侵耀才帳戶買入中國金石（1380）股份有關，消息更稱案件涉及更多經紀行客戶帳户被駭，以及更多上市公司股份被未經授權買賣。

有關限制通知書禁止上述4家經紀行，在未取得證監會的事先書面同意情况下，處置或處理、或輔助、慫使或促致另一人以任何方式處置或處理該等帳戶內的若干資產，以總額9100萬元為限，因其帳戶於今年10月24日至11月6日期間，涉嫌與操縱市場或欺詐行為有關，同時涉及帳戶遭入侵，以進行未經授權網上交易。

證監會表示，若上述經紀行接獲任何與上述限制有關的指示，亦須通知證監會，而有關調查仍在進行中，就維護投資大眾的利益或公眾利益而言，發出有關限制通知書是可取的。

本報11月初曾接獲多方消息表示，耀才證券代表律師向多家券商發出函件，指10月下旬懷疑有黑客入侵其客戶帳戶，進行未授權股票交易，買入中國金石股份。

根據中央結算系統（CCASS）持股紀錄顯示，10月24日軟庫的持有中國金石5639萬股，「T+2日」即10月28日，其持股清零；同期耀才及中銀香港（2388）接貨最多，分別接貨逾3400萬股及逾2943萬股。