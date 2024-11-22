港上月通脹升1.4% 連續兩月放緩

【明報專訊】政府統計處公布，香港10月通脹按年增1.4%，低過市場預期的增1.7%，同時亦是連續兩個月放緩，見今年5月後新低，主要是由於去年第三季寬減差餉及寬免公共房屋額外租金所帶來的低基數效應在上月已不存在。剔除所有政府一次過紓困措施影響，10月基本通脹率按年上升1.2%，高過今年9月的0.9%，升幅擴大主要是由於公共房屋租金上調所致。
政府發言人表示，10月基本消費物價通脹維持在輕微水平，食品價格繼續錄得輕微的按年升幅，能源相關項目價格的跌幅則進一步收窄，其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。展望將來，整體而言通脹短期內應會維持輕微，本地成本或會隨着香港經濟繼續增長而有一些輕微上升壓力。此外，雖然外圍環境不確定性仍存在，惟價格壓力應會進一步緩和。
主要開支項目方面，10月煙酒價格按年升21.8%；食品價格升0.9%，當中外出用膳和外賣價格升1.7%，基本食品跌0.5%，累計已連跌兩個月。
此外，10月住屋開支按年增1%，其中私人房屋及公營房屋租金分別升0.6%及1.3%，較9月有所緩和；電力、燃氣及水價格按年升8.5%；交通價格升1.6%。10月CPI共有兩個主要開支項目錄跌幅，衣履物價按年跌1.4%，耐用物品物價亦跌0.7%。