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恒指公司推滬深港通中企指數

【明報專訊】恒生指數公司與港交所（0388）合作推出「滬深港通中國企業指數」，指數成分股由可透過互聯互通交易、滬深港股通市值最高的80家中國企業組成。恒生銀行（0011）行政總裁施穎茵表示，推出指數為香港與內地資本市場之間，不斷發展的一個重要里程碑，可為投資者提供捕捉中國市場增長的機遇。恒指公司行政總裁巫婉雯稱，已有不同交易所買賣基金（ETF）發行商查詢新指數，預計未來會有追蹤該指數的ETF推出。

港交所行政總裁陳翊庭表示，新指數為投資者提供更多部署內地和香港市場的選擇及機會，提供全面、權威的基準，相信指數能為本港ETF和產品生態系統增添更多活力，助加強中國與世界的聯繫。

滬深港通中國企業指數成分股覆蓋港股及A股市值最大中資股，與MSCI中國指數的設計相似。兩者最大的不同之處，在於MSCI中國指數納入A股的市值比例限於20%，令指數十大權重股中並未見A股在內，即使市值超逾1.9萬億元人民幣的股王茅台（滬：600519），佔MSCI中國指數比重亦低至不足0.8%。

至於新推出的滬深港通中企指數A股與港股上市中資股分佈較平均，首十大持股比例的股份當中，A股與港股上市成份股各佔一半（見表），而持股佔比最多分別為騰訊（0700）的7.35%。有分析認為，該指數較MSCI中國指數更能全面反映A股及港股上市中資股的整體表現。但是拼多多（美：PDD）等美股上市大型中概股未能包括在新指數中，而拼多多以3.86%權重為MSCI中國第四大重磅股。