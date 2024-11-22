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Nvidia上季收入利潤同勝預期 最新預測未符樂觀期望 股價創新高後回落

【明報專訊】受惠於AI基礎設施的投資熱潮，AI晶片龍頭Nvidia（英偉達）（美：NVDA）季度收入及利潤繼續大幅增長。在截至10月27日的2025財年第三財季，收入按年增長94%至351億美元，利潤按年增長109%至193億美元，兩者均超出分析師預期。加上Nvidia強調，未來的銷售增長引擎——新一代Blackwell AI晶片生產已步入正軌，推動Nvidia股價早段曾漲至152.89美元創新高。

料本財季收入升70% 按年顯著回落

不過Nvidia預期，截至明年1月底的第四財季收入，按年升幅將回落至70%，較上一年同期的265%增幅顯著回落。儘管最新展望仍高於分析師的平均預期，但由於其股價今年截至周三收市，累計升近兩倍，最新預測仍未能滿足市場的樂觀預期，加上Blackwell晶片轉向量產之初獲利較弱，預料第四財季Nvidia的毛利率（扣除生產成本後，剩餘銷售額的百分比）將由目前75%降至73%，該股早段刷新高位後回落。主要科技股早段偏軟，納指早段跌逾1%。

Nvidia行政總裁黃仁勳向市場大派定心丸，強調Blackwell已全面投入生產，本季的交付數量將比此前預期多。Nvidia財務總監克雷斯（Colette Kress）表示，1.3萬塊Blackwell樣本已經發貨。微軟、甲骨文和OpenAI等主要客戶已開始收到。

黃仁勳強調Blackwell晶片全面投產

克雷斯重申，第四財季Blackwell有望實現數十億美元收入，料Blackwell明年的出貨量將會增加。她說，即使是上一代的H200 AI晶片銷量仍在顯著增長，因此公司的銷售是受產量所限，而不是產品的需求，預計Blackwell未來幾季將求過於供。

在AI投資熱潮下，數據中心業務成了Nvidia的最大收入來源。該業務包含AI處理器和相關零件的銷售，季度收入達308億美元，按年增長112%，超出市場預期。

特朗普研設加密幣策新職 比特幣新高

此外，彭博社引述消息人士稱，美國候任總統特朗普的團隊，正研究在白宮設立有史以來首個負責加密貨幣政策的職位，刺激比特幣昨升穿9.8萬美元大關再創新高。就業市場數據好壞參半，美國上周首次申領失業救濟人數跌至4月以來低位，不過持續申請失業救濟人數卻升至3年高位，預示美國經濟可能轉弱，美國10年期國債孳息率跌至4.38厘。

（綜合報道）

[國際金融]