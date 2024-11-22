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美司法部申強制出售Chrome 禁Google重投瀏覽器市場5年

【明報專訊】美國聯邦法官此前裁定Alphabet（美：GOOG）旗下Google非法壟斷網上搜尋，以及文字廣告搜尋市場後，美國司法部正式向法官建議，強制Google出售Chrome瀏覽器，以「永久終止」Google對這關鍵搜尋門戶的控制，為競爭對手創造更公平的環境。Alphabet早段股價挫約5%。

美國司法部其他建議包括，禁止Google在5年內重新進入瀏覽器市場，而Google亦要在未來10年，將美國市場的搜尋結果，分享到其他競爭對手的搜尋引擎。當局又建議，禁止Google透過付費，與蘋果及三星等簽訂排他性協議，讓Google預設為iPhone及安卓（Android）手機等的搜尋引擎。

籲搜尋引擎應與安卓系統切割

美國司法部呼籲，Google搜尋引擎應與安卓作業系統及Google Play應用程式商店的服務切割，因為Google對Chrome及安卓作業系統的所有權及控制權，使其能夠將用戶引導至其搜尋引擎，法庭應對安卓進行監督，以確保該公司不會利用其生態系統，造成不公平的競爭優勢。

據法庭文件，在美國市場，約一半網上搜尋是通過Google付費成為默認搜尋引擎的產品進行，當中包括安卓手機、蘋果設備及火狐（Firefox）等瀏覽器。另20%搜尋是通過用戶自行下載的Chrome瀏覽器進行。一系列建議料將對Google構成重大影響。

美國司法部的部分建議，還針對Google在AI領域擴張的野心，例如要求Google讓各網站可選擇是否提供資料，用於Google的AI模型訓練。預計Google將在12月20日前提出補救措施，而法官將於明年夏季作出決定。

欺詐等10罪成 Archegos創辦人囚18年

此外，2021年引發「世紀大爆倉」的美國家族基金Archegos Capital韓裔創辦人Bill Hwang因操縱股價及欺詐銀行等10項罪名成立，被判囚18年。對於檢察官要求沒收Hwang的資產，並向受害銀行支付賠償，審理此案的法官尚未作出決定。

60歲的Hwang否認有不當行為，其律師表示打算上訴。Hwang管理的Archegos利用貸款及衍生工具，在多家投行投資了一批相同的股票。在2021年初，他的投資組合有部分股票價格急挫，其無力補倉，損失蔓延至為Archegos持有這些投資的銀行，當中包括摩根士丹利、瑞銀、瑞信和野村。控方指，Archegos倒閉導致相關股票市值蒸發1000億美元，相關銀行正向其索償逾90億美元。

（綜合報道）

[國際金融]