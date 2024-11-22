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彭博：星巴克研售中國業務部分股權 引入當地伙伴

【明報專訊】彭博社引述知情人士稱，星巴克（Starbucks）（美：SBUX）正與顧問研究如何發展中國業務的各種選項，包括出售該業務部分股權，引入中國本地合作伙伴，目前星巴克已非正式評估潛在投資者的興趣，當中包括中國的私募股權公司。消息人士稱，出售股權也可能引起中國大型企業集團，又或其他有餐飲行業經驗的本地企業的投資興趣。

星巴克就上述消息發聲明稱，正「全心全意致力於中國業務、伙伴（員工），以及在中國市場的長遠發展」，正如第四季財報電話會議所說，星巴克正花時間更深入了解中國的業務營運，以及市場競爭環境，「我們正努力尋找最佳的增長途徑，包括探索戰略合作伙伴關係」。

在上月底的財報會議，新上任的星巴克行政總裁尼科爾（Brian Niccol）表示，正努力了解星巴克的中國業務，並指競爭環境似乎「極端」，而宏觀環境「艱難」。他當時表示，星巴克需弄清楚如何擴大市場，並正探索有助於其長期發展的戰略合作伙伴關係，但他未有提供更多細節。

上財季中國同店銷售跌14%

彭博社的消息稱，星巴克面臨來自激進投資者Elliott Investment Management的壓力，後者正爭取其檢討中國業務。

截至9月29日的第四財季，星巴克在其第二大市場中國同店銷售下跌14%，每張單的平均銷售額亦下跌8%。

外界關注星巴克會否仿效百勝餐飲集團和麥當勞，將中國業務股份出售給私募股權公司，以推動當地市場的發展。

（綜合報道）

[國際金融]