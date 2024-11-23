新世界19年來再遭剔出恒指 佔恒指比重不足0.1％ 快手新東方染藍

明報記者 江陵凱

翻查資料，新世界發展在1972年11月上市，翌年3月獲納入恒生指數，維持藍籌地位逾30年。

直至2003年6月，新世界股價隨樓市下滑，與信置同遭被剔出恒指；兩年後樓市反彈時，兩隻地產股於2005年6月再重新染藍。

信置早於2020年9月再度出局，但恒指公司於2021年6月決定改革恒指，將藍籌上限增至100隻，並提出「保持香港公司代表性」原則，維持恒指中本地公司成分股在20至25隻，令新世界一直保持藍籌席位至今。

藍籌本地薑只17隻

仍被剔出

目前藍籌「本地薑」只有17家，新世界仍被剔出，有分析認為，是一併考慮公司財務狀况惡化。新世界於今年8月時已發出盈警，料截至6月底止財年股東應佔虧損（包括持續及已終止經營業務）190億至200億元，最終錄得逾196億元巨額虧損。

新世界由2023年11月開始，三度「賣產」，包括向母企周大福企業出售新創建（0659）股權及前海大廈三成權益，又向華懋出售荃灣愉景新城商場D·PARK。主席鄭家純日前出席股東大會時亦表明，現時首要任務是減債，暫未有動用現金恢復派息及回購股份的計劃。

股價9月曾見6.28元新低

新世界股價於今年9月跌至6.28元見上市新低，雖然股價曾於10月初反彈至10.6元收市高位，惟以昨日收市價6.95元計，約1個半月間已急回近三成半。

隨着2022年美國開展加息周期及疫後經濟復蘇不似預期等影響、本港樓市輾轉下滑，新世界市值更由2019年4月的近年高位約1419億元（當時股價近50元），大瀉87%至昨日的175億元。

恒隆地產短期料保藍籌地位

新世界出局後，83隻藍籌中市值比重最低的為另一老牌本地地產股恒隆地產（0101），佔比只有0.1%。但在恒指維持香港公司代表性原則下，料短期仍可保住藍籌地位。