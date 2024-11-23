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快手將獲22億掃貨 美的納科指吸資26億

【明報專訊】恒指公司公布季檢結果，快手（1024）染藍後，佔恒指比重將有1.28%，以截至10月底追蹤恒指的被動式產品資產管理總值248.3億美元（約1931.77億港元）計算，將有24.73億元被動式資金流入，不過快手在科指被下調比重，合計新增被動式資金流入有21.54億元，相等於昨日成交量的八成。

一同納入恒指的新東方（9901）的比重將為0.23%，將有4.44億元新增被動式資金追蹤，而被剔出的新世界（0017），原來比重為0.08%，剔出後被動式資金將減少1.55億元，為昨日的成交額2.15倍。

恒指公司同時公布，剛在香港上市的美的（0300）獲納入科指，比重為1.61%，按追蹤科指ETF資產管理總值205.3億美元計算，將獲25.72億元被動式資金流入，微博（9898）遭剔出科指，原本比重為0.32%，將有3200萬元被動式資金流出。此外，美的與黑芝麻智能（2533）獲納入恒生綜指中型股指數，即有獲納入港股通資格。

美團在3指數比重降 沽貨將涉41億

中國財險（2388）獲納入國指，比重為0.99%，以追蹤國指ETF資產管理總值56.1億美元計算，將有9900萬元被動式資金買入；比重為0.28%的龍湖（0960）被剔出，將有1.22億元被動式資金沽出。

重磅股比重調整方面，美團（3690）在恒指、科指和國指比重皆被下調至8%上限，將有41.49億元被動式資金沽出；阿里巴巴（9988）和騰訊（0700）比重則獲上調並回復至8%比重，分別錄31.11億元和23.31億元被動式資金流入，另外匯控（0005）比重亦回升至8%，有8.69億元資金流入。