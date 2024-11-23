高盛料恒指明年底升見23000點

料明年A股H股回購派息逾3萬億

高盛預期MSCI中國指數成分股明年每股盈利增長為7%，內地加強財政政策刺激，估計每1萬億元（人民幣，下同）赤字支出，可以提高企業每股盈利2個百分點，消費和基建投資會是利潤的主要來源，產能過剩的汽車、太陽能等行業，亦會因為政策推動的供應調整而改善盈利。目前MSCI中國指數預期市盈率升至逾10倍的歷史中期水平，高盛料明年僅升至11倍，只有溫和的估值上調。高盛首席中國經濟學家閃輝指出，投資者尚在等待刺激消費方面有增量政策，亦希望有監管放寬等取態。

劉勁津表示，該行每股盈利增速預期，較市場預期的9%為謹慎，是考慮美國對華關稅影響，按該行預期的兩成關稅稅率、人民幣貶至7.5（見另文），以及內地推出2.5萬億元財政支持，料拉低內企盈利增長3%至4%。不過，今年初至今，A股加上H股的回購額達750億美元（5437億元人民幣），去年以來高於股票增發金額，有助提升每股盈利，料明年回購金額將會翻倍，加上股息的股東回報可逾3萬億元（見圖）。

雖然高盛對未來一年A股和H股同為超配看法，不過劉勁津預期未來3個月A股表現會優於H股，因為人民幣下跌對H股影響較大，內地有政策直接支持A股市場，而內地投資者認為刺激政策推進與預期相符，令A股自高位回調幅度低於H股。高盛亦料北水來港持續暢旺，明年港股通南下資金達750億美元，相對外資多為短線熱錢，內資多為長線資本，內資對港股定價權將進一步趨增。

看好遊戲娛樂（互聯網電商）行業

個別行業配置方面，劉勁津指出，明年內地經濟增長動力由外需移至內需，該行續看好遊戲娛樂、互聯網電商行業。隨着中央推出措施化解地方政府債務，有助政府提高支出，因此將醫藥行業看法由「中性」提高至「超配」，另外券商股亦因為A股表現交投好轉和行業整合，亦獲上調看法至超配。不過，高盛將內銀由「中性」下調至「低配」，淨息差在減息周期很可能進一步受壓，為滿足壞帳撥備和資產充足率要求，派息能否持續將為市場焦點。