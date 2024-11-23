moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

預測內地明年GDP增4.5% 或遭美加關稅20%

【明報專訊】高盛預期，明年內地經濟增長4.5%，較今年預計增速4.9%放緩。美國候任總裁特朗普主張向所有中國進口貨品加徵60%關稅，高盛首席中國經濟學家閃輝預計，最快會在明年首季即宣布加關稅，不過整體加權平均稅率（按貨值計）僅有20%。她解釋總統大選結果顯示，美國人對通脹相當關注，而特朗普在上個任期較少向消費品加徵關稅，顯示他對此有猶豫。她預期美國主要會向中國出口的中間產品和生產機器等投資產品（capital goods），加徵六成關稅。

閃輝認為，20%關稅仍會為內地出口帶來壓力，雖然預期明年整體出口量維持高位，但出口增長會由今年的雙位數增長降至零增長，降低GDP增長0.7個百分點，若所有貨品徵六成關稅，則降低GDP 2個百分點。為應對關稅，她預期內地將如上次將人民幣適度貶值，未來6個月和12個月會貶至7.5。

人幣或貶值應對關稅 料見7.5

閃輝亦預期，內地明年會有大量新增刺激政策抵消關稅影響，預計財政政策支持經濟續會擴大，廣義財政赤字佔GDP比率，會由今年的11.2%增至13%，發債規模由9萬億元（人民幣，下同）增至12萬億元，具體上料有1萬億元用於向大型銀行注資，以及擴大「以舊換新」支持消費品的範圍、直接向多子女家庭等發放補助。貨幣政策方面，則料上下半年各減息0.2厘，財政政策才是提振經濟主調。

內地本月公布12萬億元方案化解地方隱性債務，閃輝指雖然只是置換債務而非向經濟投資，但可減輕地方政府以稅收化解債務的壓力，料地方政府消費增長由今年的1%，明年提高至5%。房地產方面，閃輝指雖然去庫存措施有助穩定房價，但不等於會立即做房地產投資、開工興建新屋，內房在今年和明年對GDP增速拖累最大，及後拖累會漸漸減少 。