人幣4個月新低 累港股挫371點

科技股沽壓大 阿里7連跌

人民幣兌美元在岸價收報7.2452，跌42點子，美匯指數升破107，加上科技股業績差，如拼多多（美：PDD）第三季總收入按年升44%，經調整淨利潤按年增61%，但均遜預期，觸發隔晚股價跌10.6%，令市場憂慮內地巿場前景，削弱對經濟增長的信心。

百度第三季經調整淨利潤跌19%，遭證券商調低目標價，股價昨曾跌10%，收跌8.58%。阿里巴巴跌4.38%，收報80.7元，由本月13日至今累跌約10.88%，加上美團（3690）及騰訊（0700）分別跌3.2%及1.7%，4隻重磅科技已拖低恒指153.4點，佔跌市約41.35%比重。晶片股亦遭殃，中芯國際（0981）跌6.7%，成第三大跌幅藍籌，其他科技股如線上投資解決方案供應商九方智投（9636）跌14.95%，商湯（0020）跌7.7%。

分析：「政策底」或有支持

第一上海首席策略師葉尚志指出，美匯指數升穿107關口，估計是打擊市場氣氛原因，短期波動風險料仍未消除，恒指波幅估計在18,247至20,500點之間，即恒指在9月23日收盤價可視作政策底，向上空間視乎宏觀環境能否持續改善。