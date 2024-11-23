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人幣4個月新低 累港股挫371點

【明報專訊】俄烏局勢緊張，資金避險，人民幣兌美元在岸價見近4個月低位，而美匯指數見13個月新高（歐洲時段升至兩年高位），港股僅高開逾110點後便掉頭向下。內地政策處空窗期，滬深股市全日更跌逾3%，恒指曾低見19,134點，最多跌467點，科技股重創，阿里巴巴（9988）錄7連跌，百度（9888）績後跌逾8%成最弱藍籌。恒指連跌兩日收市，報19,229點，跌371點或1.89%。國指及科指更分別跌2.1%及2.57%，收報6887點及4246點，大市成交額1580億元，反升32%，全周計，三大指數連跌兩周，恒指累跌1%，國指及科指分別累跌1.33%及1.87%。

科技股沽壓大 阿里7連跌

人民幣兌美元在岸價收報7.2452，跌42點子，美匯指數升破107，加上科技股業績差，如拼多多（美：PDD）第三季總收入按年升44%，經調整淨利潤按年增61%，但均遜預期，觸發隔晚股價跌10.6%，令市場憂慮內地巿場前景，削弱對經濟增長的信心。

百度第三季經調整淨利潤跌19%，遭證券商調低目標價，股價昨曾跌10%，收跌8.58%。阿里巴巴跌4.38%，收報80.7元，由本月13日至今累跌約10.88%，加上美團（3690）及騰訊（0700）分別跌3.2%及1.7%，4隻重磅科技已拖低恒指153.4點，佔跌市約41.35%比重。晶片股亦遭殃，中芯國際（0981）跌6.7%，成第三大跌幅藍籌，其他科技股如線上投資解決方案供應商九方智投（9636）跌14.95%，商湯（0020）跌7.7%。

分析：「政策底」或有支持

第一上海首席策略師葉尚志指出，美匯指數升穿107關口，估計是打擊市場氣氛原因，短期波動風險料仍未消除，恒指波幅估計在18,247至20,500點之間，即恒指在9月23日收盤價可視作政策底，向上空間視乎宏觀環境能否持續改善。