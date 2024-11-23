陳茂波：新資本入境計劃收逾670申請

余偉文冀理財通擴銷售渠道

金管局總裁余偉文表示，「跨境理財通2.0」2月底生效後首月南向通的開戶數目，已達到相等於「理財通1.0」的全年數目，他表示，南向通開戶增長動力持續，且市場反應令人驚喜。但余續指出，他認為目前跨境理財通的銷售渠道仍未夠全面，期望未來可與內地達成協議，令香港專業人員可於內地銷售產品，更指出跨境理財通的發展道路仍有很長距離要走。

「跨境理財通2.0」於2月26日生效，優化措施包括理財通的投資者個人額度由100萬元人民幣提升至300萬元人民幣，並將合資格投資產品範圍擴大等。據人民銀行廣東省分行數據顯示，自「跨境理財通2.0」生效後的一個月後，今年3月內地新增2.3萬人參與南向通，單月數據已高出去年全年內地新增參與南向通的1.2萬人，以及2022年全年的4112人。