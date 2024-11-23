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國務院：加大平台經濟支持 助擴內需穩就業 賦能實體經濟

【明報專訊】百度（9888）、拼多多（美：PDD）等重磅科網、電商股日前公布季績後，遭外資普遍看淡增長前景之際，中國總理李強昨召開國務院常務會議，研究推動平台經濟健康發展有關工作，以擴內需、穩就業、惠民生，強調事關賦能實體經濟、發展新質生產力。

明報記者 蕭嘉聰

會議指出，要進一步加強對平台經濟健康發展的統籌指導，加大政策支持力度，壯大工業互聯網平台體系，支持消費互聯網平台企業挖掘市場潛力，強化平台經濟領域數據要素供給，促進數據依法有序跨境流動，增強平台經濟領域政策與宏觀政策取向一致性。

此外，當局將規範市場競爭秩序，健全常態化監管制度，推動平台企業規範經營、有序競爭、提升質量，促進各方主體互利共贏。

另外，百度由於上季經調整淨利潤跌近兩成，大行亦紛紛下調目標價，預期今季廣告收入仍會受壓，料到明年中才見復蘇。百度昨日亦要捱沽，收市報76.65元，跌8.6%，成交20.85億元。

大行降目標價 百度跌9%

匯豐指出，考慮到百度的廣告復蘇前景更溫和、生成式AI功能的搜尋結果進一步擴展，將拖累短期內變現能力，因此將2024至2025年收入削減1%，今季及明年首季或因廣告收入下跌而影響經調整經營利潤率表現，不過隨着文心一言代理（Agent）變現覆蓋範圍擴大，廣告收入增長及利潤率應會在明年餘下時間內有所改善。

該行將百度美股目標價由100美元下調至93美元，以反映盈利預測下調；港股目標價由97.5元下調至90.7元，維持「持有」評級。匯豐又指出，由於股價波動，百度第三季的回購步伐顯著放慢，預計將在第四季重新加速回購；集團回購計劃仍剩餘36億美元額度（佔當前市值的12%），計劃將於2025年12月到期。

高盛料百度廣告收入續放緩

高盛認為，百度的第三季業績展現集團通過AI驅動業務轉型的高度決心，以及極重視搜索等面向消費者業務的用戶體驗。不過該行提到，現時20%搜索由AI支持但未開始變現，在現時不確定的宏觀背景之下，預期廣告收入放緩將延續至今季甚至明年第一季，至明年中開始穩定或復蘇。

該行又指出，百度在雲業務加大應用AI帶動增長，料第四季增速將進一步擴大至15%，隨着集團加大增強大模型能力及提高客戶滲透率，料2025年將繼續保持強勁增長勢頭；旗下自動駕駛車隊在更多城市擴張，自動駕駛業務明年亦將加速發展。

高盛表示，調整百度財務預測後，美股現價計預測市盈率為8倍，明年收入及經營利潤將保持穩定，維持「買入」評級，美股及港股目標價分別為107美元及104港元。該行認為，百度於AI雲端、自動駕駛和搜尋等業務仍提供穩定現金流、加上豐富現金儲備，以及潛在增長機會，現時估值是不合理。