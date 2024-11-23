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特朗普就職日 SEC主席離任 憧憬行業監管鬆綁 比特幣撲10萬美元

【明報專訊】與美國候任總統特朗普關係緊張的美國證交會（SEC）主席Gary Gensler宣布，將在明年1月20日特朗普宣誓就任美國總統當天離職。由於他任內推動對金融及加密貨幣行業加強規管，引起華爾街、加密貨幣行業及共和黨人不滿，支持對金融及加密貨幣行業監管鬆綁的特朗普表明，將在上任首日解僱Gensler。隨着Gensler即將離任，預示特朗普團隊將選擇利好加密貨幣行業的繼任人，推動比特幣價昨升穿9.95萬美元，逼近10萬美元關口，再創歷史新高。

Gensler於2021年獲美國總統拜登任命為SEC主席，理論上任期要至2026年才屆滿，但每當政府換屆，SEC主席換人也是常見現象。他任內的重要政績之一，是縮短了投資者買賣股票時結算交易所需的時間，確保資金更快流轉。但由於他對加密貨幣持懷疑態度，曾批評加密貨幣行業「充斥不良營銷分子及騙子」，並多次向加密貨幣企業採取法律行動，開罪了加密貨幣行業。

曾批評加密幣行業充斥騙子

他亦一直調查特朗普勝選功臣馬斯克於2022年收購Twitter（後來改名為 X）是否涉及欺詐，曾與馬斯克爆發衝突。華爾街也對Gensler的政策提出質疑，當中包括要求私募股權經理提高透明度的規定。

市場預期，特朗普政府上台後將撤回Gensler任內的一些監管限制，並推出對加密貨幣有利的政策。代表加密貨幣行業的區塊鏈協會（Blockchain Association）行政總裁Kristin Smith稱，Gensler即將離任，「加密社區每個人都非常興奮。他一直透過訴訟來對付整個行業……我們為終於可以擺脫他而感到高興」。

Gensler離任後，預計將由共和黨籍的SEC專員代理主席職位。彭博社早前的消息指出，網上交易經紀Robinhood Markets法律主管Dan Gallagher是未來主席人選之一。

WSJ：沃什或任財長 之後掌聯儲

此外，《華爾街日報》引述知情人士稱，特朗普提出可考慮選擇美聯儲前理事沃什（Kevin Warsh）擔任財長，背後的重要考量是現任美聯儲主席鮑威爾的任期於2026年屆滿時，可提名沃什領導美聯儲。

據知情人士透露，特朗普周三與沃什會面時，曾詢問其對關稅的立場。沃什一直對貿易保護主義持批評態度。

（綜合報道）

[國際金融]