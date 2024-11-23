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美匯指數曾升破108 兩年新高

【明報專訊】俄烏戰爭的地緣政治風險升溫，資金流入美元避險，加上歐元區商業活動出乎意料陷入收縮，令歐元跌勢加劇，美匯指數昨曾升穿108，刷新兩年高位。儘管美元強勢，黃金仍受避險資金追捧，金價昨升穿每盎司2700美元，刷新兩周高位。本周以來，金價已升逾5%，有望創去年10月以來最大的一周升幅。

金價升穿2700美元 本周漲5%

避險情緒，加上特朗普將再次入主白宮，其潛在的全球關稅及美國本土減稅措施，料將刺激美國通脹，限制美聯儲的減息幅度，推動美匯指數攀升。與此同時，迹象顯示歐元區經濟轉弱，昨公布的11月服務業及綜合PMI均意外跌穿50榮枯線，而製造業進一步陷入萎縮，促使交易員加大了對歐洲央行減息的押注。市場最新預期，歐洲央行在12月大刀闊斧減息半厘的概率，達到五成以上。歐元兌美元昨低見1.0335，見2022年11月以來低位。本月以來，歐元兌美元跌逾4%。部分分析師預期，歐元兌美元可能跌至1兌1。

美服務業PMI升至57 遠勝預期

歐洲前景轉弱之際，美國經濟持續穩健。11月服務業PMI升至57，遠高於市場預期的55.2，是2022年3月以來最高。11月綜合PMI升至55.3，也是逾兩年半以來高位，儘管11月製造業PMI仍維持在收縮水平，但符合預期。道指早段升逾200點。

Pepperstone策略師Michael Brown表示，美元正受惠於「完美的消息風暴」，一系列的數據均利好美元。瑞銀分析稱，黃金和美元一起上漲，避險需求似乎正提振這兩種資產的價格。考慮到地緣政治風險仍在，黃金配置不足的西方投資者增持黃金，預計金價在未來幾個月將進一步上漲。

（綜合報道）

[國際金融]