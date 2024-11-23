彭博：蘋果開發新版Siri 追趕ChatGPT等對手

最早2026年春季發布

蘋果近期推出iOS 18.2測試版，讓Siri首次接入ChatGPT，提升Siri應對能力。據稱，下一代的「LLM Siri」將會是一個新的「端到端系統」（end-to-end system），提供類似於ChatGPT的功能。Gurman引述消息人士稱蘋果最快會在明年公布Siri重大更新，作為明年推出的 iOS 19和macOS 16作業系統的一部分。不過像今秋發布的「蘋果智能」一樣，新功能不會立即出現於明年上市的蘋果設備。蘋果目前計劃最早在2026年春季向消費者發布新版Siri。據稱新版Siri除了可更接近真人對話，可更精確地控制第三方軟件，並利用「蘋果智能」的功能，編寫和總結內容。

OpenAI擬拓結合ChatGPT瀏覽器

在美國司法部準備強制Google出售Chrome瀏覽器之際，美國科技網站《The Information》的消息指出，OpenAI考慮開發與ChatGPT結合的瀏覽器，並已跟多個軟件開發商討論開發這搜尋產品的可能性，有可能加強與Google在搜尋市場的競爭。消息指出，OpenAI也討論了為Google主要合作伙伴三星電子所生產的設備，提供AI功能。

（綜合報道）

[國際金融]