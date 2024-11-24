ACT：對7-11日母企 無意提敵意收購

稱與Seven & I保持接觸

根據彭博及《日經亞洲》的報道，ACT創辦人及主席Alain Bouchard及行政總裁Alex Miller向日本媒體表示，並無意對Seven & I提出敵意收購，會在友善及保密的情况下，與Seven & I保持接觸。這與該集團8月份所提述的善意收購口徑，繼續保持一致。對於ACT會否提價收購，Alex Miller強調，其所提價錢對Seven & I所有股東均吸引。此前，ACT已經因應對收購Seven & I，在9月份提高過一次收購價。

隨着Seven & I創辦人家族祭出9萬億日圓，即4499億港元的管理層收購方案競逐，Alain Bouchard曾經上個月到訪東京，尋求與Seven & I管理層會面及跟進情况。市場目前仍待Seven & I就一眾收購方案，作出正式回應。