moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

分析：60%關稅勢拖低中美經濟增長

【明報專訊】美國候任總統特朗普競選時，揚言要對中國進口貨徵收關稅高達60%，令一眾美國商家急求對策。美國商戶各出奇謀，有人預先掃貨，作數年庫存，有人加速將生產線遷出中國，但不少商家免不了要將成本轉嫁消費者，包括大型零售商沃爾瑪（美：WMT）。60%關稅勢將重創中美兩國經濟，標普料明年中國GDP增長會被拉低2.3個百分點，另有智庫預測，全面關稅及對華關稅將削美國GDP增長至少1.3個百分點。

明報記者 鄭智文

綜合報道：《華爾街日報》、彭博、路透社、《財星》、CNBC、雅虎財經

沃爾瑪財務總監John David Rainey向傳媒暗示，特朗普新一輪關稅將推高成本，並指他首個任期內提出的關稅已導致價格上漲。他又稱，公司的商業模式是靠低價銷貨，但未來可能要加價。連鎖大型五金舖勞氏公司（Lowe's，美：LOW）財務總監Brandon Sink亦稱，關稅絕對會增加產品成本，目前什麼時候和相關細節仍未確定。

天然石批發商預先入貨 擬供4年用

面對來勢洶洶的高關稅，美國中小型商戶正未雨綢繆，部分已趁特朗普上任前預先掃貨。《華爾街日報》訪問數名商戶，其中三藩市的天然石及瓷器批發商Stone Fleury於特朗普上個任期時，繼續向中國供應商購入天然石，且盡量不將關稅全盤轉嫁予消費者，今次則預先入貨，擬供4年之用，長遠亦打算將中國貨品售價提高，並將部分貨源改向越南入手。北卡羅來納州夏洛特市（Charlotte）的健美公司Fine Fit Sisters，一直向中國採購潤膚油，通常新一年前不會入貨，今次則打算年底前預購2萬件貨物。該店稱，他們通常靠TikTok賣廣告，貨品是13美元一支，因大家喜歡廉價貨品，故加價餘地不多，若對華關稅高達60%，他們可能停售潤膚油，將重心放在健身服務。

熟悉供應鏈管理的加州大學洛杉磯分校教授鄧兆生表示，預先進口只是短期辦法。若關稅持續且擴大，企業或需另尋出路。據Bain & Company本月發布調查指2022年只有55%受訪行政總裁及營運總監計劃令公司減少倚賴中國，今年這個數字已升至69%。

電燈製造商Lucidity Lights行政總裁Ryan Bursky表示，公司之前全部貨品都在中國製造，但因首階段的貿易戰，去年已決定開始在中國以外採購，新關稅只是加速進程，目標今年約15%貨品是在柬埔寨生產，明年將一半生產線遷出中國。他相信，分散供應鏈比囤貨更能善用資源。協助美企在亞洲管理供應鏈的ABC Group創辦人Joe Jurken認為，中國發展了基建、溝通、交易渠道等，方便西方企業做生意，生產成本較其他發展中國家低，預期中國仍會主導生產線，其他國家仍在發展這些系統，故廠商不易在其他國家享受同等低成本，相信中國不會被取代。

標普：2026年中國GDP增長或遠低於2%

綜合標普多名分析師意見，新一輪貿易戰將波及多項產品，其中智能手機及個人電腦可能要將關稅轉嫁予美國消費者及企業，從而減弱需求、減慢更換周期。至於電器、家具、玩具、衣服、鞋具等消費品方面，在中國生產的美國企業難以將關稅成本轉嫁予消費者，預料其利潤率會下降。

標普亞太區金融機構董事總經理曾怡景表示，該行估計關稅將重創中國經濟及靠美國出口賺錢的一連串中國產業。該行認為，內地企業難以將高關稅成本轉嫁予消費者，同時國際企業亦不易將供應鏈遷出中國。該行亞太區首席經濟師Louis Kuijs預料，若受60%關稅拖累，明年中國GDP增長或將被拉低2.3個百分點；2026年GDP增長再被拉低2.8個百分點，屆時GDP增長將遠低於2%。

關稅除了影響中國經濟外，有分析認為美國也會受累。獨立研究智庫Tax Foundation對關稅不太看好，指關稅短期內可能為美國帶來通脹或使經濟下滑，長遠則令進口貨及本地貨價格上漲，市民付出高價購物後，所剩收入不多，未能進一步消費。

智庫：向全球徵關稅將削美GDP增幅1.3百分點

Tax Foundation稱，許多研究都指出特朗普首個任期時發動的貿易戰，令美國經濟產出減少0.2%至0.7%。該智庫估計，若特朗普明年就任後，對外來貨物一律徵收20%關稅，對華徵收60%關稅，將削弱美國GDP增幅1.3個百分點，若關稅引起部分報復舉措，則可能削弱1.7個百分點。

據路透社本月13至20日訪問逾50名經濟師，大多預期特朗普將於明年初實施新關稅政策，對華徵稅中位數預測為38%。大部分受訪者預料明年初特朗普不會一來就對華徵稅60%，以免令美國通脹加劇。

彭博經濟首席經濟師Tom Orlik斷定，最終特朗普不會將對華關稅上調至60%之多，相信只是意在開價，會再與中國談判。他指上次貿易戰時部分中資企業面對美國的25%關稅，有內地政府津貼而勉強生存到，但不會捱得過60%關稅。他補充，大公司蘋果（美：AAPL）等亦有供應鏈在中國，60%對它們而言亦很嚴苛，對中美兩國均傷害重大，相信60%關稅只是初期開價，多於落實數字。

[企業地球村]