內地當前經濟脆弱 難靠人幣貶值抵消關稅影響

路透社指出，2018年內地房地產仍然興盛，佔中國經濟活動約25%，地方政府財政亦很倚賴拍賣住宅用地，當時房地產正好抵消了貿易戰的部分影響。惟自2021年起，內房企業陷入困境，地方政府收入亦大受打擊，澳新銀行估計，連建造中住宅在內，截至今年底中國內地將有29億平方米建築面積的房屋庫存待清，幾乎是兩個倫敦之大。

同時中國政府債務繁重，財政脆弱。世界貨幣基金組織計算，截至去年底中國政府總債務達147萬億元人民幣，若加上國際結算銀行估算的家庭及企業債務數字，恐怕超過350萬億元人民幣，粗略為中國經濟規模3倍。中國家庭開支佔GDP不足40%，較國際平均數低約20個百分點。

分析：人幣或要貶值18% 才全盤抵消衝擊

人民幣走勢亦與當年不同。據英國經濟研究機構Capital Economics估算，2018年初美國對中國出口貨上調有效關稅2.4%，惟當時至2019年底人民幣兌美元貶值約一成，意味人民幣當時貶值已抵消關稅的影響有餘。今次特朗普擬對華徵稅最多60%，據一眾分析師估計，人民幣可能要貶值18%，才可全盤抵消關稅的衝擊，屆時人民幣可能低至兌每美元8.5，為1990年代亞洲金融風暴以來新低。

然而要慎防資金外流，內地政府今年以來避免人民幣貶穿7.3，故料中國不太可能為應對關稅，而讓人民幣貶值近兩成之多。

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