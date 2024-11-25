瑞銀財富管理 Sundeep Gantori：互聯網30周年 續看好美龍頭科技股

明報記者 葉創成

2024瑞銀創新科技行業CEO高峰會（UBS Disruptive Technology CEO Summit 2024 ）上周在港舉行，瑞銀財富管理Sundeep Gantori早前就此舉辦媒體投資會議，介紹美國以至全球科技、尤其是AI最新發展趨勢。Gantori指出，今年是全球科技發展盛事滿載的一年，全球科技股市值攀升至歷史新高，美國科技股表現更尤其突出，納指年初至今勁升逾25%，是次希望介紹今年全球科技發展及展望明年前景，均屬由AI推動。

美科技股每10年便有重大創新

Gantori指出，首先可以回顧全球科技過去30年的發展，網景瀏覽器（Netscape browser）在1994年10月面世，標誌着互聯網（internet）時代開啟，至今剛好30年周年，當年納指市值僅約1萬億美元，而由1994年至2007年蘋果（美：AAPL）推出首部智能電話iPhone，納指市值上升約2.5萬億美元至約3.5萬億美元；由2007年iPhone面世開始便進入智能設備（smart device）年代，直至2022年11月AI聊天機械人ChatGPT亮相，期內納指勁升約15萬億美元至約18.5萬億美元；2022年11月ChatGPT面世開始便進入AI年代，至今短短兩年納指市值便增加約10萬億美元至約28.5萬億美元（見圖1）。

雖然美國在2000年科網泡沫爆破、2008年金融海嘯及2022年開始大幅加息期間納指均曾顯著調整，但Gantori指出，對於投資者來說，由於美國科技股每隔十年（decade）便有一項重大創新（big innovation）面世，並且由此推動盈利強勁增長及支持股價有理想表現。

ChatGPT面世標誌生成式AI興起

Gantori表示，美國科技創新帶來的賺錢機會，不止包括已上市的科技股，亦孕育大量未上市的獨角獸（Unicorn，即估值逾10億美元的初創公司），在1994年至2007年互聯網年代、2007年至2022年11月智能設備年代及2022年11月至今AI年代，創造的獨角獸數目分別約25、約1000及約300間。

跟着Gantori介紹美國以至全球AI最新發展趨勢，指AI可以分為預測式AI（predictive AI）及生成式AI（generative AI）。Gantori解釋，預測式AI指應用AI來分析數據及預測結果，屬比較傳統的科技；至於生成式AI顧名思義，是生成（generate）圖像、文字、錄音、錄像以致其他內容，這屬比較新興的科技，關鍵是大語言模型（Large Language Models、簡稱LLMs）或其他模型（models）需要經過訓練才可以生成上述內容，過程中需要巨額投資，目前仍處於初始發展階段。

相信不少讀者均應用過ChatGPT，料感興趣向此聊天機械人提出問題後，答案是怎樣生成出來呢？根據Open AI解釋，有關答案60%來自目標建立大規模、公開可用網絡資料集的非盈利組織Common Crawl、22%來自「網絡文本二」（WebTexts 2）、餘下18%來自「書籍一」（Books 1）、「書籍二」（Books 2）及維基百科。Gantori表示，有趣的是，每次人類使用ChatGPT詢問問題，有關答案便屬於合成數據（Synthetic data），這亦可用於訓練大語言模型或其他模型，因此未來新興AI模型數據來源之一便是今日ChatGPT答案等合成數據。

「AI代理人」料明年應用 助人類工作

Gantori指出，從生成式AI的發展及應用來說，2022年11月面世以文字為主要溝通載體的聊天機械人ChatGPT只是第一階段，第二階段是今年亮相的多模態大語言模型（Multi modal LLMs），生成圖像、文字、錄音、錄像以致其他內容，第三階段是料於明年發明的代理人大語言模型（Agent LLMs）。Gantori以是次媒體投資會議的情况解釋代理人大語言模型可以如何應用，指主持人若明年應用此AI新興科技，該模型首先會記着主持人某次如何主持會議，下次若獲主持人授權，便會模仿主持人來主持會議。

在《Money Monday》第473期（本月4日出版）封面故事，富蘭克林股票團隊基金經理Grant Bowers除測中特朗普將勝出美國總統大選外，亦認為不論是次總統大選結果如何，也不會影響美國龍頭科技股未來幾年將繼續積極投資於數據中心等AI相關基建，以提升生產力及節省成本，由此帶來龐大增長機遇，故旗下基金仍重倉美國龍頭科技股。

美平台科技股積極投資AI Nvidia受惠

Gantori指出，上述生成式AI發展及應用第二階段多模態大語言模型，以及第三階段代理人大語言模型所要求的運算能力，分別是第一階段聊天機械人ChatGPT的8倍及50倍，提供相關服務的美國科技龍頭股需要大舉投資數據中心等基建，當中，瑞銀財富管理便預測，微軟、Google母企Alphabet、Meta及亞馬遜等「4巨頭」（big 4）資本開支今年合共高達2220億美元，按年勁升約50%，明年料再增長約20%至2670億美元（見圖2），由此亦為圖形處理器（Graphics Processing Unit、GPU）晶片帶來龐大需求。

微軟亞馬遜等投資雲計算先苦後甜

根據Gantori分析，Nvidia最新推出的B200晶片，其AI運算能力大概是競爭對手AMD（美：AMD）最新晶片MI300X約5倍，科技優勢明顯；《Money Monday》認為這可以解釋過去3年市場把Nvidia明年每股盈利預測調高數倍，帶動股價亦勁升數倍（見圖3），以上周五收報141.95美元計，市值高達3.476萬億美元，為全球最高。

雖然微軟、Google母企Alphabet、Meta及亞馬遜近年大舉投資AI相關基建令資本開支急升，有關投資難以即時便帶來營業額或盈利，不利短期盈利表現，但Gantori認為，當此「4巨頭」成功訓練相關代理人大語言模型，便會形成強大護城河，由此建立強勁市場地位，可以在未來5至10年把AI此新興科技變現為收入（monetize），其他對手短期內亦難以加入競爭。

Gantori回憶，在2010年至2015年4月，當微軟、Google母企Alphabet及亞馬遜大舉投資雲計算業務時，同樣亦不利短期盈利表現，因此期內其股價表現亦不算特別理想，惟當他們的雲計算業務在2015年4月轉虧為盈後，市場便隨即把該業務估值大幅提高，帶動其股價在跟着數年開展強勁升浪，珠玉在前，故目前投資者對「4巨頭」大舉投資AI相關基建亦投信心一票。

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[封面故事]