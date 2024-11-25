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特朗普當選 科企監管風險料可控

【明報專訊】瑞銀財富管理投資總監辦公室股票策略師Sundeep Gantori上文已詳細分析，生成式人工智能（Generative AI）料屬未來10年全球科技發展重大主題，並介紹美國龍頭科技股將如何從中受惠；下文Gantori將分析特朗普本月5日勝出美國總統大選、明年1月重返白宮對美國科技股帶來的監管風險，指有關風險屬可控，認為監管者總是會在監管及創新中取得平衡。

根據瑞銀財富管理Gantori在上文的分析，對於投資者來說，由於美國科技股過去30年每隔10年（decade）便有一項重大創新（Big innovation）面世，推動盈利強勁增長，支持股價表現理想；不過，《Money Monday》認為，即使創新能力強勁，監管風險亦是美國科技股要面對的其中一項主要風險，例如美國聯邦法官此前裁定Alphabet（美：GOOG）旗下Google非法壟斷網上搜尋及文字廣告搜尋市場後，美國司法部當地時間上周四正式向法官建議，強制Google出售Chrome瀏覽器，以「永久終止」Google對這關鍵搜尋門戶的控制，為競爭對手創造更公平的環境，這便拖累Alphabet股價當日挫4.56%，全周亦逆市下跌4.21%。

美國總統被視為全球最有影響力的人，本月5日總統大選由共和黨特朗普勝出，Tesla（美：TSLA）創辦人兼行政總裁Elon Musk被視為功不可沒，市場料特朗普明年1月重返白宮後將推出對該電動車企業有利的政策，例如放寬對自動駕駛的監管，帶動Tesla股價至今顯著向好；而事有湊巧的是，微軟（美：MSFT）創辦人蓋茨（Bill Gates）在是次總統大選中支持的民主黨候選人賀錦麗落敗，微軟股價至今跑輸大市（見圖1）。

政府不會過分監管免礙創新

被問及特朗普明年1月重返白宮後會否為微軟帶來監管上的挑戰，Gantori重申，美國科技股長期盈利增長強勁是支持股價有理想表現的關鍵，指即使短期某些事件可能令其股價突然出現調整，但最終主宰股價表現的是盈利增長。

Gantori表示，自己不會評論個別股票面對的監管風險，而政府加強監管總會影響某類別的上市公司，但整體而言，Gantori相信，美國科技股所擁有的一大優勢是，當地監管者總是會在監管及創新中取得平衡，原因是他們明白過分監管會窒礙創新，這便是硬道理，不論民主黨或共和黨上台亦是一樣（The advantage that the US companies have is that the regulators always try to maintain a balance between innovation and regulations, because they know that if they overregulate, it stifles innovation, and that is the reason, whether it's Democrats or Republicans）。

Gantori總結，雖然市場現時擔心特朗普明年1月重返白宮將加強監管不利美國科技股，但根據瑞銀財富管理數據，特朗普2017年1月20日至2021年1月20日首次出任美國總統期間，美國科技股表現比不少民主黨總統執政時更好，故此目前不宜就此過早下定論，應該密切留意特朗普明年1月再任總統後有何監管政策出台。

特朗普首屆總統任期內 科技股做好

《Money Monday》翻查彭博數據，特朗普2017年1月20日至2021年1月20日首次出任美國總統期間，納指升幅高達逾142%。

Gantori在上文指出，在2010年至2015年4月，當微軟、Google母企Alphabet及亞馬遜（美：AMZN）大舉投資雲計算業務時，不利短期盈利表現，故此期內其股價表現亦不算特別理想，惟當他們的雲計算業務在2015年4月轉虧為盈後，市場便隨即把該業務估值大幅提高，帶動其股價在跟着數年開展強勁升浪。微軟及亞馬遜股價在特朗普上述掌政期間亦跑贏納指（見圖2）。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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